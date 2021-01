Jadwal Liga Champions Rabu Malam Ini: Barcelona Vs Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 25 Oktober 2018, akan menampilkan delapan pertandingan di Grup A sampai D. Salah satu pertandingan itu berupa big match: Barcelona vs Inter Milan.

Ini akan jadi pertarungan menarik dua tim unggulan Grup B. Keduanya sama-sama berhasil menang dalam dua laga awalnya sehingga kini sama-sama mengemas nilai 6. Barcelona berhak atas puncak klasemen karena unggul selisih gol (6) dibandingkan Inter (2).

Bila dilihat dari pertemuan sebelumnya, Barcelona lebih layak diunggulkan. Pada enam laga terakhir kedua tim, Barcelona menang tiga kali, sedangkan Inter hanya menang sekali. Namun, faktor absennya Lionel Messi, karena cedera tulang tangan, bisa jadi pukulan bagi El Blaugrana.

Dari grup sama, akan berlangsung pula laga PSV Eindhoven vs Tottenham. Tottenham dan PSV berada di urutan ketiga dan keempat dengan nilai 0.

Pada laga lain, partai yang tak kalah menarik adalah PSG vs Napoli serta Liverpool vs Crvena Zvezda di Grup C. PSG yang awalnya jadi unggulan saat ini hanya berada di posisi ketiga klasemen, di bawah Napoli (4) dan Liverpool (3).

Jadwal Liga Champions selengkapnya

Rabu, 24 Oktober 2018

23:55 WIB - Club Brugge vs AS Monaco

23:55 WIB - PSV Eindhoven vs Tottenham (RCTI)

Kamis, 25 Oktober 2018

02:00 WIB - Dortmund vs Atletico Madrid

02:00 WIB - Barcelona vs Inter Milan (RCTI)

02:00 WIB - Liverpool vs Crvena Zvezda

02:00 WIB - PSG vs Napoli

02:00 WIB - Galatasaray vs Schalke

02:00 WIB - Lokomotiv Moskow vs FC Porto

