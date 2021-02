Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Ada El Clasico

TEMPO.CO, Jakarta - Laga El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid akan tersaji di Liga Spanyol pada akhir pekan ini. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang meraih gelar juara.

Barcelona saat ini berada di puncak klasemen dengan raihan 18 angka dari 9 laga. Meskipun demikian, posisi mereka masih tak aman dari kejaran lima tim di bawahnya yang berjarak maksimal hanya 3 angka.

Bagi Real Madrid, laga ini bisa membuat mereka memperkecil ketertinggalan dari rival abadinya tersebut. Los Galacticos kini bertengger di posisi ketujuh karena hanya mampu mengumpulkan 14 angka dari 9 laga.

Espanyol, Alaves, Sevilla dan Atletico Madrid siap memanfaatkan laga El Clasico itu. Keempat tim papan atas tersebut mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah. Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini:

Sabtu, 27 Oktober 2018

02.00 WIB - Real Valladolid vs Espanyol - beIN Sports 2

18.00 WIB - Girona vs Rayo Vallecano - beIN Sports 2

21.15 WIB - Athletic Bilbao vs Valencia - beIN Sports 2

23.30 WIB - Celta Vigo vs Eibar23.30 WIB - Levante vs Leganes

Ahad, 28 Oktober 2018

01.45 WIB - Atletico Madrid vs Real Sociedad - beIN Sports 2

18.00 WIB - Getafe vs Real Betis - beIN Sports 2

22.15 WIB - Barcelona vs Real Madrid - beIN Sports 2

Senin, 29 Oktober 2018

00.30 WIB - Alaves vs Villarreal - beIN Sports 2

02.45 WIB - Sevilla vs Huesca - beIN Sports 2