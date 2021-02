Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-28 dan Top Skor

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-28 akan bergulir mulai Ahad, 28 Oktober 2018. Sejumlah laga menarik akan tersaji.

PSM Makassar yang kini memuncaki klasemen dengan nilai 50 akan berlaga di kandang Madura United, tim penghuni urutan keenam klasemen. PSM lebih diunggulkan di laga nanti karena mampu menang dalam dua pertemuan terakhir melawan Madura United.

Pesaing utama PSM, Persib Bandung, akan kembali menjalani laga kandang usiran tanpa penonton. Tim yang terpaut 5 poin dari PSM itu akan menjamu Bali United di Stadion Batakan Balikpapan. Dalam dua pertamuan terakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Persija Jakarta, yang kini berada di posisi tiga besar, akan menjamu Barito Putera. Sedangkan PSMS Medan yang masih berada di dasar klasemen akan berlaga di kandang Arema FC.

Jadwal selengkapnya:

Ahad, 28 Oktober 2018

Arema FC vs PSMS Medan | 15:30 WIB (Indosiar)

Mitra Kukar vs PSIS | 15:30 WIB (Ochannel)

PS Tira vs Persela | 18:30 WIB

Senin, 29 Oktober 2018

Sriwijaya FC vs Perseru | 15:30 WIB (Ochannel)

Borneo FC vs Bhayangkara | 15:30 WIB

Madura United vs PSM Makassar | 18:30 WIB (Indosiar)

Selasa, 30 Oktober 2018

Persipura vs Persebaya | 13:30 WIB (Indosiar)

Persib Bandung vs Bali United | 15:30 WIB (Indosiar)

Persija Jakarta vs Barito Putera | 18:30 WIB (Indosiar).

Top Skor

16 gol: David da Silva (Persebaya)

15 gol: Fernando Rodriguez (Mitra Kukar)

14 gol: Ezechiel Ndouasel (Persib Bandung), Aleksandar Rakic (PS Tira).

Klasemen Liga 1