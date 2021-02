Jadwal Liga 1 Selasa: Persib Vs Bali United, Persija Vs Barito

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-28 pada hari ini, Selasa, 30 Oktober 2018, akan menyajikan tiga petandingan menarik. Persib Bandung akan menjamu Bali United, Persipura Jayapura melawan Persebaya Surabaya, sedangkan Persija Jakarta menyambut Barito Putera.

Baca: Liga 1 Selasa Hari Ini: Prediksi Persib Bandung Vs Bali United

Persib akan kembali menjalani laga kandang usiran tanpa penonton di Stadion Batakan, Balikpapan. Mereka harus bangkit saat melawan Bali United setelah terus gagal menang dalam empat laga terakhirnya.

Persib kini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 45, tertinggal 5 poin dari PSM Makassar. Bali United, yang belakangan juga agak kedodoran, menghuni urutan ketujuh klasemen dengan nilai 41.

Baca: Prediksi Persija Jakarta Vs Barito Putera dalam Liga 1 Selasa Ini

Pada laga lainnya, Persija Jakarta akan berusaha menjaga posisi di papan atas saat menjamu Barito Putera. Persija kini berada di posisi ketiga dengan nilai sama dengan Persib, sedangkan Barito di urutan kesembilan dengan nilai 37.

Pada laga lain, Persipura akan menjamu Persebaya. Ini akan jadi duel tim urutan ke-11 dan 12 klasemen yang sama-sama memiliki nilai 35.

Jadwal selengkapnya:

Selasa, 30 Oktober 2018

Persipura vs Persebaya | 13:30 WIB (Indosiar)

Persija Jakarta vs Barito Putera | 15:30 WIB (Indosiar)

Persib Bandung vs Bali United | 18:30 WIB (Indosiar).

Hasil pekan ke-28

Arema FC 5-0 PSMS Medan

Mitra Kukar 2-0 PSIS

PS Tira 4-1 Persela

Sriwijaya FC 4-0 Perseru

Borneo FC 3-0 Bhayangkara

Madura United 3-0 PSM Makassar.

Klasemen Liga 1