Jadwal Persib Bandung Pekan Ke-29: Laga Berat Vs Bhayangkara FC

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung gagal mengakhiri kemerosotan yang dialaminya di ajang Liga 1. Tim itu gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun setelah ditahan imbang Bali United dengan skor 1-1 pada laga pekan ke-28 Liga 1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa, 30 Oktober 2018.

Hasil ini membuat posisi Persib melorot ke urutan ketiga klasemen. Mereka mengemas nilai 45, tertinggal dari PSM Makassar (50) dan Persija Jakarta (48). Bola rentetan hasil buruk seperti ini terus berlanjut, Persib pun akan kian terlempar dari persaingan perebutan gelar juara.

Pelatih Persib, Mario Gomez, memilih tetap optimistis. "It’s ok. Kita harus sudah mempersiapkan diri melawan Bhayangkara FC karena kita memiliki sisa 18 poin,” kata pelatih asal Argentina ini.

Laga melawan Bhayangkara akan berlangsung di Stadion PTIK Jakarta, pada 2 November. Bhayangkara kini menempati posisi keempat, hanya terpaut dua poin dari Persib. Dalam tiga pertemuan terakhir melawan juara bertahan ini, Persib tak pernah menang, termasuk dua kali kalah.

Jadwal Persib berikutnya

3 November: Bhanyangkara FC vs Persib (18.30 WIB, Indosiar)

11 November: Persib vs PSMS

18 November: PSIS vs Persib

23 November: Persib vs Perseru

1 Desember: Persela vs Persib

9 Desember: Persib vs Barito Putera

Hasil Persib di Liga 1

Persib 1-1 Bali United

PSM 1-0 Persib

Persib 1-4 Persebaya

Persipura 1-1 Persib

Persib 1-2 Madura United

Persib 3-1 Persija

Borneo Fc 0-1 Persib

Persib 2-0 Arema FC

Mitra Kukar 1-0 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

PS Tira 2-3 Persib

Persebaya 2-3 Persib

Barito 2-2 Persib

Persib 1-0 Persela

Perseru 0-0 Persib

Persib 1-0 PSIS

Persija 1-0 Persib

PSMS 0-1 Persib

Persib 0-1 Bhayangkara FC

Bali United 0-0 Persib

Persib 3-0 PSM Makassar

Persib 2-0 Persipura Jayapura

Madura United 2-1 Persib

Persib 3-1 Borneo

Arema FC 2-2 Persib

Persib 2-0 Mitra Kukar

Sriwijaya FC 3-1 Persib

Persib 1-1 PS Tira.

Klasemen Persib di Liga 1