Laudrup Bantah Tawarkan Diri Untuk Melatih Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Laudrup membantah telah mengajukan diri untuk melatih Real Madrid menggantikan Julen Lopetegui. Eks pemain yang pernah membela Real Madrid dan Barcelona itu juga menyatakan bahwa dirinya sejauh ini belum mendapatkan tawaran untuk menangani Gareth Bale cs.

"Sangat mengganggu saya bahwa media Spanyol menyebutkan saya menawarkan diri kepada Real Madrid dan sekarang saya menolak tawaran dari Florentino Perez. Tak ada yang benar dari kedua berita itu dan saya tak mengerti kenapa itu muncul," ujarnya dalam wawancara dengan media Spanyol Marca.

Laudrup memang sempat dikabarkan mengajukan diri untuk melatih Real Madrid beberapa pekan lalu, sebelum pemecatan terhadap Julen Lopetegui. Agennya disebut telah bertemu dengan perwakilan Real Madrid untuk membicarakan kemungkinan dia melatih Los Galacticos.

Kemarin, media Spanyol AS kembali membawa nama pria asal Denmark tersebut. AS menyebutkan bahwa Laudrup telah menolak pinangan Real Madrid. Dalam laporan tersebut, AS menuliskan bahwa sumber mereka yang dekat dengan Laudrup mengatakan bahwa dia tak yakin dengan proposal yang diajukan Florentino Perez serta menyatakan bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk menangani Real Madrid.

AS menilai Laudrup sebagai kandidat kuat menggantikan posisi Lopetegui karena saat ini dia sedang menganggur setelah melepaskan posisinya melatih salah satu klub Liga Qatar dalam tiga tahun terakhir.

Laudrup mengakui bahwa dirinya saat ini sedang rehat dari dunia kepelatihan. Dia juga menyatakan belum mengetahui kapan dia akan kembali. Namun dia mengaku tak sepenuhnya terlepas dari dunia sepak bola karena masih menjadi pengmat di sejumlah stasiun televisi.

"Saya berakhir di Qatar selama kurang lebih tiga tahun dan sekarang memutuskan untuk rehat. Saya belum menentukan rentang waktunya, tetapi saya ingin melihat seberapa saya merindukan sepak bola," ujarnya.

"Saya mulai bermain sejak usia 17 tahun dan tinggal di luar Denmark selama hampir 40 tahun. Sekarang tubuh saya meminta untuk meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga dan saya adalah seorang kakek dari dua cucu, jadi yang ingin saya lakukan sekarang adalah menikmatinya."

"Saya belum memiliki ide jelas soal apa yang akan saya lakukan ke depannya, tetapi saat ini saya bekerja di stasiun televisi meliput Liga Champions, Liga Inggris, dan lainnya. Anda tak bisa sepenuhnya terpisah dari sepak bola dan saya masih mencintainya," kata kakak dari Brian Laudrup itu.

Dia menegaskan bahwa dirinya tak akan menggantikan Julen Lopetegui sebagai pelatih Real Madrid di tengah musim ini. Laudrup menyatakan bahwa kemungkinan dia tercepat untuk kembali melatih adalah pada awal musim depan.

"Tidak sekarang, karena saya membutuhkan waktu sendiri. Tercepat, saya mungkin akan kembali adalah pada musim panas depan dan saya akan melihat apa keputusan yang akan saya buat terlepas dari profesi saya. Saat ini, saya merasa sedang menikmati kehidupan ini dengan lebih baik. Ini bukan masalah ditawari kontrak besar, seperti sudah saya katakan, tidak," ujarnya.

Real Madrid memang dikabarkan harus mengambil keputusan dalam dua pekan ke depan untuk memastikan siapa pengganti Julen Lopetegui hingga akhir musim ini. Selain Laudrup nama Antonio Conte dan Mauricio Pochettino disebut masuk dalam radar Florentino Perez.

MARCA| AS