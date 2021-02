Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-29, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-29 Jumat, Jumat, 2 November 2018. Sejumlah laga seru akan terjadi yang memungkinkan pergeseran posisi di papan atas klasemen.

PSM Makassar, yang kini memuncaki klasemen, akan menjamu Persipura Jayapura, yang berada di posisi kesembilan klasemen. Dalam pertemuan mereka sebelumnya hasil imbang terus tercipta.

Persija Jakarta, yang hanya terpaut dua poin dari PSM, akan berlag di kandang Persebaya Surabaya. Persija terus menang dalam empat laga terakhirnya, sedangkan Persebaya baru dikalahkan Persupura. Laga terakhir antara kedua tim berujung 1-1.

Pada pekan ini, Persib Bandung akan berusaha bangkit saat menyambangi Bhayangkara FC. Tim asuhan Mario Gomez itu gagal menang dalam lima laga terakhirnya sehingga melorot ke urutan ketiga klasemen, dengan nilai 46, hanya unggul 3 poin dari Bhayangkara yang ada di bawahnya.

Jadwal selengkapnya

Jumat, 02 November 2018

15: 30 Persela vs Sriwijaya FC (O Channel)

Sabtu, 03 November 2018

15: 30 Bali United vs Madura United (Indosiar)

18: 30 Bhayangkara vs Persib Bandung (Indosiar)

18: 30 PSMS Medan vs Borneo FC (O Channel)

Ahad, 04 November 2018

13:30 Perseru vs Mitra Kukar

15: 30 PSIS vs Arema FC (O Channel)

15: 30 PSM Makassar vs Persipura (Indosiar)

18: 30 Persebaya vs Persija (Indosiar)

Senin, 05 November 2018

18: 30 Barito Putera vs PS Tira (O Channel).

Hasil Liga pekan ke-28

Persipura 3-1 Persebaya

Persib Bandung 1-1 Bali United

Persija Jakarta 3-0 Barito Putera

Arema FC 5-0 PSMS Medan

Mitra Kukar 2-0 PSIS

PS Tira 4-1 Persela

Sriwijaya FC 4-0 Perseru

Borneo FC 3-0 Bhayangkara

Madura United 3-0 PSM Makassar.

Top Skor

16 gol: David da Silva (Persebaya)

15 gol: Fernando Rodriguez (Mitra Kukar), Aleksandar Rakic (PS Tira).

14 gol: Ezechiel Ndouasel (Persib Bandung)

13 gol: Marki Simic (Persija).

Klasemen Liga 1