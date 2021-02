Klasemen Liga Italia Pekan Ke-12: Menang, Napoli Dekati Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli berhasil meraih kemenangan 2-1 saat berlaga di kandang Genoa, Rosario Abisso, dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-12, Ahad dinihari WIB, 11 November 2018.

Tertinggal lebih dahulu oleh gol Christian Kouame (menit 20), Napoli berbalik unggul lewat gol Fabian Ruiz (62) dan gol bunuh diri Davide Biraschi (86).

Hasil ini membuat Napoli bisa menipiskan jarak dengan Juventus yang memuncaki klasemen. Kini tim itu menempati posisi kedua dengan nilai 28, tertinggal tiga poin dari Juve yang baru akan melawan AC Milan Senin dinihari nanti.

Hasil Liga Italia

Frosinone 1 - 1 Fiorentina

FTTorino 1 - 2 Parma

SPAL 2 - 2 Cagliari

Genoa 1 - 2 Napoli.

Jadwal Ahad, 11 November 2018

18:30 Atalanta vs Inter

21:00 Chievo vs Bologna

21:00 Roma vs Sampdoria

21:00 Empoli vs Udinese

Jadwal Senin, 12 November 2018

00:00 Sassuolo vs Lazio

02:30 Milan vs Juventus.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1. Juventus 11 24:8 31 2. Napoli 12 26:13 28 3. Inter 11 21:6 25 4. AC Milan 11 21:14 21 5. Lazio 11 17:13 21 6. Sassuolo 11 19:16 18 7. Fiorentina 12 18:10 17 8. Torino 12 17:15 17 9. Parma 12 12:15 17 10. AS Roma 11 18:14 16 11. Atalanta 11 19:13 15 12. Sampdoria 11 15:11 15 13. Cagliari 12 12:16 14 14. Genoa 12 17:26 14 15. Spal 12 11:19 13 16. Udinese 11 10:16 9 17. Bologna 11 9:16 9 18. Frosinone 12 10:25 7 19. Empoli 11 10:20 6 20. Chievo 11 8:28 -1