Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-12 Ahad Ini: Barcelona, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-12 pada Ahad malam, 11 November 2018, akan menyajikan aksi Barcelona dan Real Madrid di laga berbeda.

Barcelona, yang memuncaki klasemen dengan keunggulan satu poin dari Atletico Madrid, akan menjamu Real Betis, tim penghuni ke-15 klasemen. Baca sangat diunggulkan di pertandingan ini. Mereka menang 5 kali dan seri sekali dalam enam pertemuan terakhir dengan lawan sama.

Pada pertandingan lain, Real Madrid akan berlaga di kandang Celta Vigo. Madrid hanya menang sekali dalam tiga laga terakhirnya sehingga kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 17, unggul tiga poin dari Celta di posisi ke-13.

Dalam enam pertemuan terakhir, Real Madrid menang tiga kali tapi sempat sekali dikalahkan Celta.

Jadwal selengkapnya

Ahad, 11 November 2018

18:00 Deportivo Alaves vs Huesca

22:15 Barcelona vs Real Betis (SCTV)

Senin, 12 November 2018

00:30 Rayo Vallecano vs Villarreal

00:30 Sevilla vs Espanyol

02:45 Celta Vigo vs Real Madrid (SCTV).

Hasil Liga Spanyol pekan ke-12

Getafe 0 - 1 Valencia

Atletico Madrid 3 - 2 Athletic Bilbao

Levante 1 - 3 Real Sociedad

Real Valladolid 0 - 0 Eibar

Girona 0 - 0 Leganes.

Klasemen Liga Spanyol