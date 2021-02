Klasemen Liga 1 Pekan Ke-31: Persela Lamongan Vs Arema FC 4-0

TEMPO.CO, Jakarta - Persela Lamongan berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 4-0 dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-31 di Stadion Surajaya Lamongan, Jumat, 16 November 2018.

Loris Arnaud memborong 2 gol dalam laga itu, pada menit ke-66 dan 90. gol lainnya diceploskan oleh Dendi Sulistyawan (6) dan Diego Assis Figueiredo (56).

Bagi Persela ini menjadi kemenangan kedua dalam empat laga terakhir. Kini mereka menempati posisi kedelapan dengan nilai 42. Arema FC yang sebelumnya menang 4-1 atas Perseru Serui kini berada di posisi ke-10 dengan nilai 41.

Hasil Liga 1, Jumat:

PSM Makassar 2-2 Persija

Persela 4-0 Arema FC.

Jadwal berikutnya

Sabtu, 17 November 2018

Perseru vs Borneo FC | 13:30 WIB

PS Tira vs Sriwijaya FC | 15:30 WIB

PSMS Medan vs Madura Utd | 15:30 WIB (Indosiar)

Barito Putera vs Mitra Kukar | 15:30 WIB (Ochannel).

Minggu, 18 November 2018

PSIS Semarang vs Persib | 15:30 WIB (Indosiar)

Bali United vs Persebaya | 18:30 WIB (Indosiar).

Senin, 12 November 2018

Bhayangkara FC vs Persipura | 18:30 WIB (Ochannel).

Selasa, 20 November 2018

Persija vs Persela | 18:30 WIB (Indosiar).

Klasemen Liga 1