Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-32, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-32 akan bergulir mulai Jumat, 23 November 2018. Sorotan utama akan terarah pada PSM Makassar dan Persija Jakarta yang kini tengah berebut juara.

PSM, yang memuncaki klasemen dengan keunggulan satu poin dari Persija, akan menjamu Bali United pada Ahad, 25 November. Sedangkan Persija akan menjamu Sriwijaya FC sehari sebelumnya.

Tim posisi tiga klasemen, Persib Bandung, akan berusaha bangkit saat menjamu Perseru Serui di Bali. Tim berjulukan Maung Bandung itu baru saja mengalami dua kekalahan beruntun dan hanya menang sekali dalam delapan laga terakhirnya.

Di papan bawah, PSMS Medan akan berusaha menambah nilai untuk mengamankan diri dari jerat degradasi. Tim posisi terbawah klasemen itu akan berlaga di kandang Persipura.

Jadwal Liga 1 pekan ke-32

Jumat, 23 November 2018

Persib vs Perseru | 15:30 WIB (Indosiar)

Mitra Kukar vs PS Tira | 18:30 WIB

Sabtu, 24 November 2018

Persipura vs PSMS Medan | 13:30 WIB (Ochannel)

Arema FC vs Barito Putera | 15:30 WIB (Indosiar)

Persija vs Sriwijaya FC | 18:30 WIB (Indosiar)

Ahad, 25 November 2018

PSM Makassar vs Bali Utd | 15:30 WIB (Indosiar)

Senin, 26 November 2018

Madura Utd vs PSIS Semarang | 15:30 WIB (TV One)

Persebaya vs Bhayangkara FC | 18:30 WIB (Indosiar)

Borneo FC vs Persela | 18:30 WIB (Ochannel).

Top Skor Liga 1

20 gol: David da Silva (Persebaya)

16 gol: Aleksandar Rakic (PS Tira)

15 gol: Fernando Rodriguez (Mitra Kukar), Ezechiel Ndouasel (Persib Bandung)

14 gol: Loris Arnaud (Persela Lamongan), Marko Simic (Persija Jakarta).

Klasemen Liga 1