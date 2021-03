Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Ada Tottenham Vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-13 pada pekan ini akan menyajikan deretan laga menarik, termasuk laga besar Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Laga ini penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang meraih gelar juara. Chelsea kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 28 dari 12 laga. Tottenham hanya setingkat di bawahnya dengan nilai terpaut satu.

Pada pekan ini, tim penghuni puncak klasemen, Manchester City, akan berlaga di kandang West Ham United. Liverpool akan berlaga di kandang Watford. Sedangkan Manchester United menjamu Crystal Palace.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-13:

Sabtu, 24 November 2018

22:00 Brighton & Hove Albion vs Leicester City

22:00 Everton vs Cardiff City

22:00 Fulham vs Southampton

22:00 Manchester United vs Crystal Palace (beIN Sports 3, MNCTV)

22:00 Watford vs Liverpool (beIN Sports 1)

22:00 West Ham United vs Manchester City

Ahad, 25 November 2018

00:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea FC (beIN Sports 1, RCTI)

20:30 Bournemouth vs Arsenal (beIN Sports 1)

23:00 Wolverhampton vs Huddersfield Town

Selasa, 27 November 2018

03:00 Burnley vs Newcastle United.

Klasemen Liga Inggris