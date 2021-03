Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan, Ada Derby London

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris akan kembali bergulir pada akhir pekan ini setelah menjalani jeda internasional selama dua pekan. Laga antara dua tim sekota, Chelsea dan Tottenham Hotspur, akan langsung membangkitkan panasnya persaingan di papan atas.

Chelsea yang saat ini menduduki posisi ketiga klasemen hanya unggul satu angka dari Tottenham. Skuad asuhan Maurizio Sarri harus menang jika mereka ingin mempertahankan posisinya itu sekaligus memepet ketat Liverpool yang berada di posisi kedua.

Misi yang sama diemban tuan rumah Tottenham. Mereka berpeluang digusur Arsenal jika kalah dari Chelsea. Arsenal sendiri akan menjalani laga yang relatif lebih mudah melawan Bournemouth.

Manchester City yang berada di puncak klasemen Liga Inggris akan menghadapi West Ham sementara Liverpool harus meladeni Watford.

Berikut jadwal Liga Inggris akhir pekan ini:

Sabtu, 24 November 2018

22:00 WIB - Watford vs Liverpool - beIN Sports 1

22:00 WIB - Manchester United vs Crystal Palace - beIN Sports 3

22:00 WIB - West Ham vs Manchester City

22:00 WIB - Everton vs Cardiff City

22:00 WIB - Brigton vs Leicester City

22:00 WIB - Fulham vs Southampton

Ahad, 25 November 2018

00:30 WIB - Tottenham Hotspur vs Chelsea - RCTI, beIN Sports 1

20:30 WIB - Bournemouth vs Arsenal - beIN Sports 1

23:00 WIB - Wolverhampton Wanderers vs Huddersfield Town - beIN Sports 1