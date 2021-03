Perpanjang Kontrak, Kante Pemain Bergaji Tertinggi di Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang asal Prancis, N'Golo Kante, menjadi pemain termahal di Chelsea. Hal itu dipastikan setelah ia memperbaharui kontraknya di Chelsea untuk lima tahun ke depan.

Kante, yang bergabung dengan Chelsea sejak 2016. Ia berjasa mengantar Chelsea ke tangga juara Liga Utama Inggris pada tahun pertamanya di klub itu. Ia pun dianugerahi pemain terbaik tahun ini versi Asosiasi Pemain Profesional dan Asosiasi Wartawan Sepak Bola, berkat penampilannya yang konsisten.

"Saya gembira memperpanjang waktu saya bersama Chelsea. Saya melewati dua tahun yang menyenangkan dan berharap bisa lebih baik di tahun-tahun mendatang," kata pemain berusia 27 tahun itu dalam sebuah pernyataannya seperti dikutip Reuters.

Kante melanjutkan, "Sejak saya datang, saya benar-benar makin berkembang sebagai seorang pemain, menantang diri sendiri dan mendapatkan penghargaan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya suka kotanya, saya suka klub ini dan gembira bisa di sini lebih lama lagi."

Kante, yang sempat menikmati gelar juara Liga Inggris bersama Leicester City pada 2015/2016, mendapat gaji 290 ribu pound sterling per pekan (Rp 5,4 miliar) per pekan. Ia menjadi pemain termahal di Chelsea, mengungguli Eden Hazard yang mendapat gaji 200 ribu pound (Rp 3,7 miliar) per pekan.

Daftar pemain bergaji tertinggi di Chelsea (per pekan):

1. N'Golo Kante: 290 ribu pound sterling (Rp 5,4 miliar).

2. Eden Hazard: 200 ribu pound (Rp 3,7 miliar)

3. Kepa Arrizabalaga: 192 ribu pound (Rp 3,2 miliar)

4. Cesc Fabregas: 156 ribu pound (Rp 2,9 miliar)

5. Jorginho: 150 ribu pound (Rp 2,7 miliar).

