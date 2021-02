Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-23, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-23 akan bergulir mulai Rabu, 16 Oktober 2019. Dalam rangkaiannya juga menyertakan dua jadwal tundaan dari pekan kelima dan ke-10.

Jadwal tunda itu akan digelar paling awal, yakni Persija Jakarta vs Semen Padang, PSM Makassar vs Arema FC. Keempat tim itu pun akan bermain dua kali sepanjang pekan ke-23 ini.

Persija, misalnya, setelah melawan Semen Padang pada 16 Oktober, akan kembali berlaga melawan PSM Makassar pada 20 Oktober.

Tim juara bertahan ini baru bermain 19 kali karena dua jadwal terakhirnya tertunda karena masalah izin dari kepolisian. Kini mereka masih terpuruk di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 20.

Bali United, yang masih unggul 10 poin di puncak klasemen, pada pekan ini akan berlaga di kandang Borneo FC. Ini akan menjadi laga menarik karena Borneo mampu tampil apik belakangan ini dan kini berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 33, tertinggal 25 poin dari Bali United.

Persib Bandung, yang baru dikalahkan Madura United 2-1 akan menghadapi lawan berat, yakni Persebaya Surabaya. Persib saat ini menghuni posisi ke-11 klasemen dengan nilai 24 dari 21 laga, sedangkan Persebaya di urutan kedelapan dengan nilai 30.

Pada pekan ke-23 ini, Madura United akan berusaha menjaga momentum saat menyambangi Semen Padang. Sedangkan Persipura Jayapura akan melawan Arema FC.

Jadwal Liga 1 pekan ke-23

Jumat, 11 Oktober 2019

18.30 Persebaya vs Borneo FC (Indosiar)

Rabu, 16 Oktober 2019

Persija vs Semen Padang | 15:30 WIB (Indosiar)

PSM Makassar vs Arema FC | 18:30 WIB (Indosiar)

Jumat, 18 Oktober 2019

Persela Lamongan vs PSIS Semarang | 15:30 WIB (Indosiar)

PSS Sleman vs Kalteng Putra | 15:30 WIB

Barito Putera vs Badak Lampung | 18:30 WIB

Borneo FC vs Bali United | 18:30 WIB (Indosiar)

Sabtu, 19 Oktober 2019

Persib vs Persebaya | 15:30 WIB (Indosiar)

Tira Persikabo vs Bhayangkara | 18:30 WIB (Indosiar)

Ahad, 20 Oktober 2019

Semen Padang vs Madura | 15:30 WIB (Indosiar)

Persipura Jayapura vs Arema FC| 18:30 WIB

PSM Makassar vs Persija | 18:30 WIB (Indosiar).

Top Skor Liga 1

16 gol: Alex Goncalves (Persela)

13 gol: Marko Simic (Persija), ), Beto Goncalvez (Madura United)

12 gol: Ciro (Tira Persikabo

11 gol: Titus Bonai (Persipura), Makan Konate (Arema), Bokhashvili (PSS Sleman).

Klasemen Liga 1