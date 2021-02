Jadwal Liga 2 Selasa: Mitra Kukar Bisa Lolos, Madura FC Terancam

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Selasa ini, 8 Oktober 2019, akan menyajikan empat pertandingan dari Wilayah Timur. Sejumlah berpeluang meraih tiket babak 8 besar bila menang.

Inilah jadwal selengkapnya

Selasa, 8 Oktober 2019

15:00 Persatu Tuban vs Mitra Kukar

15:30 Martapura FC vs PSIM Yogyakarta

15:30 Persik Kediri vs Sulut United

18:30 Persiba Balikpapan vs Madura FC.

Klasemen Liga 2 Wilayah Timur

No Tim Main Gol Poin 1 Persik (Lolos) 19 +12 33 2 Mitra Kukar 18 +4 30 3 Persewar 18 +6 28 4 Martapura 18 −2 25 5 Persiba 18 +3 24 6 PSIM 17 −2 24 7 Persis 18 −2 24 8 PSBS 18 −3 24 9 Sulut United 18 +1 23 10 Persatu 16 −10 17 11 Madura FC 18 −7 17

Hal yang mungkin terjadi dari rangkaian laga Liga 2 ini:

• Persik Kediri sudah lolos ke babak 8 besar, bersama tiga tim Wilayah Barat (Persiraja Banda Aceh, Persita Tangerang, Sriwijaya FC).

• Mitra Kukar akan lolos bila bisa menang. Merekajuga akan tetap melaju meski kalah asalkan Persiba dan Martapura FC juga kalah.

• PSM, tak seperti tim lain, masih memiliki tiga laga tersisa. Mereka akan lolos bola mampu memenangi ketiga laga itu, dimulai dari laga vs Martapura FC pada hari ini.

• Madura FC akan terdegradasi bila gagal menang saat melawan Persiba. Nantinya ada dua tim terdegradasi dari Wilayah Timur ini. Di Wilayah Barat Liga 2 ada tiga tim yang akan lengser ke Liga 3, salah satunya sudah ketahuan, yakni Blitar Bandung United atau Persib B.