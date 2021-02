Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan Ketiga dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan ketiga akan bergulir pada Oktober ini. Sejumlah laga menarik akan tersaji.

Real Madrid, yang akan menghadapi Galatasaray, akan menjadi sorotan karena sejauh ini belum bisa menang dari dua laga yang dijalaninya. Tim asuhan Zinedine Zidane itu takluk 0-3 dari PSG kemudian ditahan Club Brugge 2-2.

Kini tim asal Spanyol itu hanya menempati posisi terbawah klasemen Grup A dengan nilai 1. Mereka mengumpulkan nilai sama dengan Galatasaray yang akan menjadi lawannya.

Di Grup ini, PSG merajai klasemen dengan nilai 6, unggul 4 poin dari Club Brugge yang akan menjadi lawannya.

Partai-partai menarik lain dari pekan ketiga nanti antara lain: Ajax vs Chelsea, Inter Milan vs Dortmund, Slavia Praha vs Barcelona.

Jadwal Liga Champions pekan ketiga

Selasa, 22 Oktober 2019

Shakhtar Donetsk vs Dinamo Zagreb | 23:55 WIB

Atletico Madird vs Leverkusen | 23:55 WIB (SCTV)

Rabu, 23 Oktober 2019

Club Brugge vs PSG | 02:00 WIB

Galatasaray vs Real Madrid | 02:00 WIB (SCTV)

Olympicos vs Bayern Munchen | 02:00 WIB

Tottenham vs Crvena Zvezda| 02:00 WIB

Manchester City vs Atalanta | 02:00 WIB

Juventus vs Lokomotiv Moskow | 02:00 WIB

Leipzig vs Zenit | 23:55 WIB

Ajax vs Chelsea | 23:55 WIB (SCTV)

Kamis, 24 Oktober 2019

Salzburg vs Napoli | 02:00 WIB

Genk vs Liverpool | 02:00 WIB

Inter Milan vs Dortmund | 02:00 WIB

Slavia Praha vs Barcelona | 02:00 WIB (SCTV)

Benfica vs Lyon | 02:00 WIB

Lille vs Valencia | 02:00 WIB