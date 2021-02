Jadwal Liga 2 Pekan Ke-22 dan Klasemen: Penentuan Tiket 8 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pekan terakhir, pekan 22 di Wilayah Timur dan pekan 20 di Wilayah Barat, akan bergulir minggu depan. Rangkaian jadwal ini akan menjadi penentuan tim-tim yang lolos ke babak 8 besar dan tim yang degradasi.

Saat ini sudah ada lima tim yang lolos ke babak delapan besar, yakni Persiraja Banda Aceh, Persita Tangerang, dan Sriwijaya FC dari Wilayah Barat serta Persik Kediri dan Mitra Kukar dari Wilayah Timur.

Untuk degradasi, sudah ada tiga tim yang lengser ke Liga 3, yakni Blitar Bandung United dan PSGC Ciamis dari Wilayah Barat serta Madura FC dari Wilayah Timur.

Saat ini masih ada tiga tiket 8 besar yang masih diperebutkan serta tiga tim yang akan terkena degradasi. Persaingan masih akan berlangsung ketat.

Di Wilayah Barat tiket 8 besar masih jadi rebutan Perserang, PSCS Cilacap, dan PSMS Medan. Di Wilayah Timur, dua tiket masih diperebutkan Persewar Waropen, Martapura FC, Sulu United, Persis Solo, PSIM Yogyakarta, dan PSBS Biak.

Untuk degradasi masih mengancam PSPS Riau, Persibat Batang, Persetu Tuban, Persiba Balikpapan, PSIM Yogyakarta, dan PSBS Biak.

Jadwal Liga 2 pekan ke-22

12 Oktober 2019

15:30 PSPS Riau vs PSGC Ciamis

13 Oktober 2019

15:30 PSIM vs Persatu Tuban

15:30 PSPS Riau vs Persibat Batang

17 Oktober 2019

13.30 Persewar Waropen vs Persatu Tuban

15:30 BaBel United vs Sriwijaya FC

15:30 Blitar United vs Persita (TvOne)

15:30 Cilegon United vs Perserang Serang

15:30 PSCS Cilacap vs PSGC Ciamis

15:30 PSMS Medan vs Persiraja Banda Aceh

21 Oktober 2019

15:30 Madura FC vs Persatu Tuban

15:30 Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan

15:30 PSBS Biak vs Martapura FC

15:30 PSIM Yogyakarta vs Persis Solo

15:30 Sulut United vs Persewar Waropen.

Klasemen Liga 2 Wilayah Barat

No Tim Main Gol Poin 1 Persiraja (lolos) 21 +14 42 2 Persita (lolos) 21 +19 41 3 Sriwijaya (lolos) 21 +10 40 4 Perserang 21 +3 33 5 PSCS 21 +6 33 6 PSMS 20 0 31 7 Cilegon United 21 −3 28 8 BaBel United 20 −2 27 9 Persibat 21 −11 25 10 PSPS Riau 20 −15 20 11 PSGC (degradasi) 20 −5 19 12 Persib B (dedradasi) 21 −16 11

Klasemen Liga 2 Wilayah Timur