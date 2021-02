Jadwal Persib Bandung: Dendam Tuntas, Bhayangkara FC Menanti

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung berhasil melakukan pembalasan manis dalam laga pekan ke-23 Liga 1 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat, 18 Oktober 2019. Tim Maung Bandung itu berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 4-1.

Skor ini persis sama dengan kekalahan yang mereka alami di tempat sama pada laga kandang usiran musim lalu. Dalam putaran pertama Liga 1 musim ini, Persib gagal membalas kekalahan tersebut. Bahkan bahkan dipermalukan 4-0 di kandang Persebaya.

Kali, Febri Hariyadi menjadi sosok kunci bagi Persib. Pemain sayap memborong dua gol buat Persib, pada menit ke-31 dan 84. Gol Persib lainnya dicetak oleh Ahmad jufriyanto pada menit ke-40 dan Kevin Van Kippersluis pada menit ke-65.

Gol tunggal Persebaya dicetak Diogo Campos dari titik penalti pada menit ke-70. Delapan menit setelah mencetak gol itu, Campos diusir wasit karena mendapat kartu kuning kedua.

Kemenangan ini juga menjadi kebangkitan bagi Persib Bandung yang sebelumnya takluk 1-2 di kandang Madura United. Kini mereka naik ke posisi ke-10 klasemen dengan nilai 27 dari 22 laga, dua tingkat di bawah Persebaya.

Kemenangan di Bali ini menjadi yang keenam diraih Persib di musim ini. Jumlah kemenangan itu masih lebih sedikit dari hasil seri (9) dan kekalahan (7) yang mereka alami musim ini. Karena itu, jelas, perjuangan masih panjang bagi Febri cs.

Pada pertandingan berikutnya, Persib akan menyambangi markas Bhayangkara FC, lalu menjamu Persija Jakarta. Bhayangkara berada di bawah Persib dalam klasemen, yakni di urutan ke-11 dengan nilai 24.

Tapi, posisi Bhayangkara itu masih mungkin berubah, Sabtu besok. Mereka akan menjalani laga pekan ke-23 di kandang Tira Persikabo. Persib juga patut waspada, karena mereka ditaklukkan Bhayangkara 1-2 dalam pertemuan putaran pertama lalu.

Hasil Persib Bandung di Liga 1

10 Mei: Persib Bandung 3-0 Pesipura Jayapura

9 Mei: Semen Padang 0-0 Persib

18 Juni: Persib 1-1 Tira Persikabo

23 Juni: Persib 1-1 Madura United

30 Juni: Persib 12 Bhayangkara FC

5 Juli: Persebaya 4-0 Persib

10 Juli: Persija 1-1 Persib

16 Juli: Persib 2-0 Kalteng Putra

21 Juli: PSIS Semarang 0-1 Persib Bandung.

28 Juli: Persib 0-2 Bali United.

30 Juli: Arema FC 5-1 Persib

3 Agustus: Barito Putera 1-0 Persib

9 Agustus: Persela Lamongan 2-2 Persib.

14 Agustus: Persib 2-2 Borneo FC

19 Agustus: PSM Makassar 3-1 Persib

25 Agustus: Badak Lampung 1-1 Persib

31 Agustus: Persib 1-0 PSS Sleman

14 September: TIRA Persikabo 1-1 Persib Bandung

18 September: Persib 1-1 Semen Padang

23 September: Persipura 1-3 Persib Bandung.

28 September: Persib vs Arema FC (ditunda)

5 Oktober: Madura United 2-1 Persib

18 Oktober: Persib 4-1 Persebaya

Jadwal Persib Bandung berikutnya:

23 Oktober: Bhayangkara FC Persib (18.30, Indosiar)

28 Oktober: Persib vs Persija

1 November: Kalteng Putra vs Persib

6 November: Persib vs PSIS Semarang.

Posisi Persib dalam klasemen Liga 1