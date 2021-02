Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Sabtu: Tira Vs Bhayangkara FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-23 pada Sabtu, 19 Oktober 2019, akan menyajikan satu pertandingan: Tira Persikabo vs Bhayangkara FC.

Ini akan menjadi laga menarik antara dua tim yang bernaung di institusi keamanan, yakni Bhayangkara di bawah kepolisian dan Tira di bawah TNI.

Tira saat ini menempati posisi lebih baik. Tim asuhan Rahmad Darmawan itu berada di urutan keempat klasemen dengan nilai 36 dari 22 laga. Bhayangkara di urutan ke-11 dengan nilai 24.

Dalam pertemuan putaran pertama lalu, kedua tim bermain imbang 1-1.

Jadwal Liga 1 pekan ke-23

Sabtu, 19 Oktober 2019

Tira Persikabo vs Bhayangkara | 18:30 WIB (Indosiar)

Ahad, 20 Oktober 2019

Semen Padang vs Madura | 15:30 WIB (Indosiar)

Persipura Jayapura vs Arema FC| 18:30 WIB

PSM Makassar vs Persija | 18:30 WIB (ditunda).

Hasil pekan ke-23 Jumat

Persela Lamongan 0-1 PSIS Semarang

PSS Sleman 1-0 Kalteng Putra

Persib Bandung 4-1 Persebaya

PS Barito Putera 4-1 Badak Lampung

Borneo FC 6-0 Bali United.

Klasemen Liga 1