Jadwal Liga Inggris: Jurgen Klopp Ingin Aturan Pergantian 5 Pemain Tetap Dipakai

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp berharap peraturan pergantian lima pemain tetap dipakai saat jadwal Liga Inggris kembali bergulir pertengahan September. Aturan itu dinilainya akan berdampak baik bagi para pemain.

"Saya tahu diskusi akan berlanjut apakah (aturan) itu memberi keuntungan bagi klub-klub besar. Begini, saya tidak membahasnya dari sudut pandang itu, saya tidak ingin mendapat keuntungan dalam kompetisi atau apa pun," kata Jurgen Klopp.

"Kami memiliki 38 pertandingan Liga Premier dalam musim (yang berlangsung) empat minggu yang lebih singkat, itu mengatakan semuanya. Semua kompetisi lainnya akan hampir sama sejauh yang saya tahu, jadi hal-hal ini akan membantu."

"Tapi saya bisa membayangkan tim lain melihatnya secara berbeda. Ini tidak pernah tentang soal mendapat keuntungan; tapi tentang bagaimana kami bisa melewati musim ini."

"Saya pikir untuk mendapatkan hal terbaik sepanjang musim, demi para pemain sepak bola dan tingkat kinerja, saya pikir (peraturan) itu masuk akal. Tapi saya tidak membuat keputusan."

Aturan pergantian lima pemain diterapkan di akhir musim lalu setelah kompetisi berlanjut di tengah pandemi virus corona. Aturan itu, yang menggantikan pergantian tiga pemain, disebutkan untuk membantu para pemain dan klub menghadapi padatnya jadwal.

Liverpool menjadi juara musim lalu. Namun, mereka menyongsong musim ini dengan pemanasan yang buruk. Klopp harus melihat timnya kalah adu penalti dalam laga Community Shield melawan Arsenal akhir pekan lalu.

Dalam jadwal Liga Inggris, Liverpool akan memulai usaha mempertahankan gelarnya dengan menjamu Leeds United pada 12 September.

Jadwal Liga Inggris 2020-21 (live Mola TV):

Pekan Pertama

Sabtu, 12 September 2020

21.00 Crystal Palace vs Southampton

21.00 Fulham vs Arsenal

23.30 Liverpool vs Leeds United

Ahad, 13 September 2020

02.00 West Ham vs Newcastle

20.00 West Brom vs Leicester City

23.30 Tottenham vs Everton.

Selasa, 15 September 2020

00.00 Sheffield vs Wolves

02.15 Brigthton vs Chelsea.

Catatan: Jadwal Manchester United (vs Buernley) dan Manchester City (vs Aston Villa) ditunda karena kedua tim terlibat di fase akhir Liga Champions dan Liga Europa.

Jadwal Pekan Kedua

Sabtu, 19 September 2020

18:30 Everton vs West Bromwich Albion

21:00 Chelsea vs Liverpool

21:00 Leeds United vs Fulham

21:00 Leicester City vs Burnley

23:30 Manchester United vs Crystal Palace

Ahad, 20 September 2020

18:00 Southampton vs Tottenham Hotspur

20:00 Arsenal vs West Ham United

20:00 Aston Villa vs Sheffield United

20:00 Newcastle United vs Brighton & Hove Albion

Selasa, 22 September 2020

02:00 Wolverhampton vs Manchester City.

MIRROR | THE SUN