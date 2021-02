Jadwal Bola Live Akhir Pekan Ini: Liga Inggris, La Liga, Serie A, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Liga Italia, dan Bundesliga Jerman.

Liga Inggris akan memasuki pekan kedua. Manchester United dan Manchester City yang masih absen di pekan pertama akan mulai bermain. Manchester United menjamu Crystal Palace, sedangkan Man City menyambangi Wolverhampton.

Laga besar akan tersaji di pekan ini, yakni Chelsea vs Liverpool.

La Liga Spanyol memasuki pekan kedua. Barcelona masih absen. Sedangkan Real Madrid mulai tampil dengan melawan Real Sociedad.

Serie A Liga Itgalia akan memasuki pekan pertama. Juventus akan melawan Samdoria dalam laga yang live di RCTI. Pertandingan AC Milan vs Bologna juga disiarkan stasiun televisi sama.

Liga Jerman juga akan mulai menggulirkan kompetisinya akhir pekan ini. Bayern Munchen akan menjamu Schalke.

Jadwal bola selengkapnya

Jadwal Liga Inggris 2020-21

(Pekan Kedua)

Sabtu, 19 September 2020

18:30 Everton vs West Bromwich Albion (Mola TV)

21:00 Leeds United vs Fulham (Net TV)

23:30 Manchester United vs Crystal Palace (Mola TV).

Ahad, 20 September 2020

02:00 Arsenal vs West Ham United (Mola TV)

18:00 Southampton vs Tottenham Hotspur (Mola TV)

20:00 Newcastle United vs Brighton & Hove Albion (Net TV)

23:30 Chelsea vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 21 September 2020

01:00 Leicester City vs Burnley (Mola TV)

Selasa, 22 September 2020

00:00 Aston Villa vs Sheffield United (Mola TV)

02:00 Wolverhampton vs Manchester City (Mola TV).

Jadwal La Liga Spanyol 2020/2021

(Pekan 2)

Sabtu, 19 September 2020

02:00 Getafe vs Osasuna

21:00 Villarreal vs Eibar (Bein Sport 1)

Ahad, 20 September 2020

02:00 Celta Vigo vs Valencia

21:00 Huesca vs Cadiz

23:30 Granada vs Alaves

Atl Madrid vs Granda (ditunda)

Valladolid vs Celta Vigo (ditunda).

Senin, 21 September 2020

02:00 Sociedad vs Real Madrid .

Selasa, 22 September 2020

02:00 Real Betis vs Valladolid.

Jadwal Serie A Liga Italia 2020/2021

(pekan pertama)

Sabtu, 19 September 2020

23:00 Fiorentina vs Torino.

Ahad, 20 September 2020

01:45 Verona vs AS Roma

17:30 Parma vs Napoli

20:00 Genoa vs Crotone

23:00 Sassuolo vs Cagliari.

Senin, 21 September 2020

01:45 Juventus vs Sampdoria (RCTI)

Selasa, 22 September 2020

01:45 AC Milan vs Bologna (RCTI).

Ditunda

Benevento vs Inter Milan

Lazio vs Atalanta

Udinese vs Spezia.

Jadwal Liga Jerman

(pekan pertama)

Sabtu, 19 September 2020

01:30 Bayern Munchen vs Schalke

20:30 Frankfurt vs Arminia

20:30 Union Berlin vs Augsburg

20:30 Koln vs Hoffenheim

20:30 Bremen vs Hertha Berlin

20:30 Stuttgart vs Freiburg

23:30 Dortmund vs M’gladbach (Net TV).

Ahad, 20 September 2020

20:30 RB Leipzig vs Mainz

23:00 Wolfsburg vs Leverkusen (Net TV).