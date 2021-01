Jadwal Bola Liga Inggris Boxing Day Ahad Malam: Ada Aksi Liverpool dan Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Liga Inggris pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 28 Desember 2020, akan menampilkan lanjutan laga pekan ke-15 yang masih merupakan bagian dari Boxing Day.

Malam ini antara lain akan hadir pertandingan Liverpool vs West Brom. Liverpool saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 31, unggul dua poin dari Everton di posisi kedua.

Man City sangat diunggulkan dalam laga nanti. Lawannya, West Brom, masih terpuruk di posisi kedua terbawah klasemen dengan nilai 7. Mereka gagal menang dalam empat laga terakhirnya.

Pada laga lain, Senin dinihari, akan tersaji Wolves vs Tottenham Hotspur. Saat ini, Wolves ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 20, sedangkan Tottenham, yang sempat bersaing di dua besar, saat ini terlempar ke posisi kedelapan.

Malam ini juga akan tesaji dua laga lain: Leeds United vs Burnley dan West Ham vs Brighton.

Liga Inggris Boxing Day

(Pekan ke-15, live Mola TV):

Sabtu, 26 Desember 2020:

Leicester City vs Manchester United 2-2

Fulham vs Southampton 3-0

Aston Villa vs Crystal Palace 0-0

Arsenal vs Chelsea 3-1

Manchester City vs Newcastle 2-0

Sheffield United vs Everton 0-1.

Ahad, 27 Desember 2020

19.00 WIB - Leeds United vs Burnley

21.15 WIB - West Ham vs Brighton

23.30 WIB - Liverpool vs West Brom

Senin, 28 Desember 2020

02.15 WIB - Wolves vs Tottenham Hotspur

22.00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City.

Selasa, 29 Desember 2020

00:30 WIB - Chelsea vs Aston Villa

03:00 WIB - Everton vs Man City.

Klasemen Liga Inggris