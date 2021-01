Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 15: Liverpool dan Tottenham Sama-sama Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-15 pada Senin dinihari WIB, 28 Desember 2020, antara lain menampilkan hasil: Liverpool vs West Brom 1-1 dan Wolves vs Tottenham Hotspur 1-1.

Tottenham Hotspur mampu mencetak gol cepat, saat laga baru mencapai 57 detik, saat berlaga di kandang Wolverhampton Wanderers. Tapi, pasukan Jose Mourinho itu membayar untuk tampilan defensif selama sisa pertandingan sehingga harus puas dengan skor 1-1.

Tanguy Ndombele membuat Spurs unggul cepat. Gelandang Prancis menerima bola dengan baik di luar kotak penalti untuk melepaskan tembakan rendah melewati kiper Wolves Rui Patricio saat laga belum memasuki satu menit.

Spurs dibuat bekerja keras di babak kedua. Mereka bertahan total untuk menghalau serangan bergelombang lawan. Bek Romain Saiss akhirnya berhasil menyamakan skor dengan golnya pada menit ke-86.

Spurs, yang memuncaki liga pada awal Desember, kini hanya mengambil dua poin dari empat pertandingan terakhirnya. Mereka berada di urutan kelima di Liga Premier, enam poin di belakang pemuncak klasemen Liverpool. Wolves berada di urutan ke-11 dengan 21 poin.

Dalam laga sebelumnya, Liverpool hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu West Bromwich Albion di Stadion Anfield, Liverpool. Keunggulan yang dimiliki Liverpool sejak menit ke-12 melalui Sadio Mane berhasil dimentahkan oleh West Brom melalui sundulan Semi Ajayi pada menit ke-82.

Hasil itu membuat West Brom jadi tim pertama musim ini yang bisa pulang dari Anfield dengan mengantongi poin, setelah tujuh klub lain termasuk Tottenham Hotspur selalu meninggalkan markas Liverpool dengan tangan hampa.

Liverpool tetap di puncak dengan koleksi 32 poin hanya unggul tiga poin dari rival sekotanya, Everton (29). Sedangkan West Brom (8) belum beranjak dari urutan ke-19.

Liga Inggris Boxing Day

(Pekan ke-15, live Mola TV):

Sabtu, 26 Desember 2020:

Leicester City vs Manchester United 2-2

Fulham vs Southampton 3-0

Aston Villa vs Crystal Palace 0-0

Arsenal vs Chelsea 3-1

Manchester City vs Newcastle 2-0

Sheffield United vs Everton 0-1.

Ahad, 27 Desember 2020

Leeds United vs Burnley 1-0.

West Ham vs Brighton 2-2

Liverpool vs West Brom 1-1

Wolves vs Tottenham Hotspur 1-1.

Jadwal berikutnya

Senin, 28 Desember 2020

22.00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City.

Selasa, 29 Desember 2020

00:30 WIB - Chelsea vs Aston Villa

03:00 WIB - Everton vs Man City.

Klasemen Liga Inggris