Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-16: Chelsea dan Leicester Seri, Man City Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-16 pada Selasa dinihari WIB, 29 Desember 2020, menampilkan hasil: Crystal Palace vs Leicester City 1-1 dan Chelsea vs Aston Villa 1-1. Sedangkan laga Everton vs Manchester City ditunda.

Chelsea ditahan imbang Aston Villa dengan skor 1-1 di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris. The Blues unggul lebih dahulu lewat sundulan Olivier Giroud, tapi kemudian kebobolan oleh gol dari tembakan voli Anwar El Ghazi.

Hasil itu membuat kedua tim, yang kini sama-sama mengoleksi 26 poin, memperbaiki posisinya dalam klasemen. Villa yang punya keunggulan selisih gol surplus 14 berada di posisi kelima, setingkat di atas Chelsea yang cuma memiliki surplus gol 13.

Chelsea punya kesempatan istirahat lebih panjang untuk pertandingan berikutnya sebab mereka baru tampil menjamu Manchester City pada hari Ahad (3 Januari) atau 2 hari selepas Villa bertandang ke Old Trafford menantang Manchester United.



Pada laga lain, Leicester City kembali membutuhkan gol larut untuk memetik poin dari markas Crystal Palace saat kedua tim bermain imbang 1-1. Dalam pertandingan di Stadion Selhurst Park, London, itu, Harvey Barnes mencetak gol pada menit ke-83 untuk membawa Leicester menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal akibat tendangan voli Wilfried Zaha pada menit ke-58.

Gol itu seolah mengulangi raihan serupa yang diraih Leicester saat menahan imbang Manchester United 2-2 dalam berkat gol lima menit jelang bubaran laga Boxing Day di Stadion King Power, dua hari yang lalu.

Hasil imbang itu membuat Leicester sementara naik ke posisi kedua klasemen dengan koleksi 29 poin, sedangkan Palace (19 poin) di urutan ke-13.

Akhir pekan nanti, Leicester dan Palace kembali merumput untuk mengawali tahun 2021. Leicester bertandang ke markas Newcastle United pada Minggu (3 Januari), sehari setelah Palace menjamu Sheffield United di Selhurst Park.



Sementara itu, laga pekan ke-16 lain, antara Everton dan Manchester City, ditangguhkan karena menipisnya skuat tim tamu menyusul merebaknya kasus positif COVID-19.

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

Senin, 28 Desember 2020

Crystal Palace vs Leicester City 1-1.

Selasa, 29 Desember 2020

Chelsea vs Aston Villa 1-1

Everton vs Manchester City (ditunda).

Rabu, 30 Desember 2020

01:00 Brighton vs Arsenal

01:00 Burnley vs Sheffield Utd

01:00 Everton vs West Ham

01:00 West Brom vs Leeds Utd

03:00 Man United vs Wolves

Kamis, 31 Desember 2020

01:00 Tottenham vs Fulham

03:00 Newcastle vs Liverpool.

