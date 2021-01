Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-16 Selasa Malam: Ada Barcelona vs Eibar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-16 pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 30 Desember 2020, antara lain akan menampilkan laga Barcelona vs Eibar dan Sevilla vs Villarreal.

Barcelona saat ini masih tertinggal dari Atletico Madrid dan Real Madrid dalam persaingan berebut gelar juara. Pasukan Ronald Koeman hanya menempati posisi kelima dengan nilai 24.

Mereka akan menjamu Eibar pada Rabu dinihari nanti. Lionel Messi cs lebih diunggulkan untuk menang saat melawan tim yang terpuruk di posisi ke-17 klasemen dan gagal menang dalam lima laga terakhirnya.

Malam ini juga ada jadwal yang tak kalah menarik: Sevilla vs Villarreal. Sevilla kini menempati posisi keenam klasemen, sedangkan Villarreal di posisi keempat.

Sementara itu, persaiangan Atletico Madrid dan Real Madrid baru akan berlangsung Kamis dinihari WIB.

Atletico saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 32, hanya unggul selisih gol dari Real Madrid.

Pekan ini, Atletico akan menjamu Getafe pada Kamis dinihari, 31 Desember 2020. Sedangkan Real Madrid berlaga di kandang Elche, beberapa jam kemudian.

Liga Spanyol

(Live Bein Sport 1)

Jadwal Pekan Ke-16;

Selasa, 29 Desember 2020

23:00 Sevilla vs Villarreal.

Rabu, 30 Desember 2020

01:15 Barcelona vs Eibar

03:30 Cadiz vs Valladolid

03:30 Levante vs Betis

23:00 Granada CF vs Valencia.

Kamis, 31 Desember 2020

01:15 Atletico Madrid vs Getafe

01:15 Celta Vigo vs Huesca

03:30 Elche vs Real Madrid

20:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

22:15 Osasuna vs Alaves.

Hasil Pekan Ke-15:

Elche vs Osasuna 2-2

Valencia vs Sevilla 0-1

Real Sociedad vs Atletico Madrid 0-2

Huesca vs Levante 1-1

Valladolid vs Barcelona 1-1

Villarreal vs Athletic Bilbao 0-3

Getafe vs Celta Vigo 1-1

Real Madrid vs Granada 2-0

Real Betis vs Cadiz 2-1

Alaves vs Eibar 1-0.

Klasemen Liga Spanyol