Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-16: Barcelona vs Eibar 1-1, Sevilla Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-16 pada Rabu dinihari WIB, 30 Desember 2020, antara lain menampilkan: Barcelona vs Eibar 1-1 dan Sevilla vs Villarreal 2-0.

Barcelona kewalahan ditinggal Lionel Messi yang sedang cedera ketika dan hanya meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Eibar di Camp Nou dalam laga pekan ke-16 Liga Spanyol. Martin Braithwaite gagal memanfaatkan sejumlah peluang, termasuk dari titik penalti.



Eibar, yang memulai laga sebagai penghuni satu posisi di atas zona degradasi, mengejutkan tim tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-57 lewat striker Kike Garcia sebelum pemain pengganti Barca Ousmane Dembele menyamakan kedudukan sepuluh menit kemudian.

Messi harus kembali ke Barcelona dari Argentina pada Selasa namun hanya menyaksikan pertandingan itu dari pinggir lapangan karena dia masih harus memulihkan diri dari masalah pergelangan kaki.

Meski Barca bermain cukup bagus tanpa Messi, namun mereka kehilangan ketajaman lini depan yang biasa ia motori.

Braithwaite gagal mengeksekusi penalti dari titik putih di babak pertama dan kemudian mendapati golnya dianulir VAR karena offside

Pemain Denmark itu juga melewatkan kesempatan untuk mengunci kemenangan dari jarak dekat ketika bola memantul dari dadanya saat rebound dan melebar.

Hasil imbang itu membuat Barca kehilangan sembilan dari 27 poin yang tersedia di kandang musim ini dan menempatkan mereka ke peringkat enam klasemen dengan koleksi 25 poin setelah 15 pertandingan. Sedangkan Atletico Madrid unggul tujuh poin di puncak meski baru bermain 13 kali.

Dalam pertandingan lain, Sevilla mendulang kemenangan 2-0 untuk mengakhiri catatan 12 pertandingan tidak terkalahkan Villarreal dalam laga di Estadio Sanchez Pijuan, Seville.

Lucas Ocampos membuka keunggulan Sevilla melalui gol penaltinya pada menit kedelapan, lalu Youssef En Nesyri menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-53.

Kemenangan ini mengantar Sevilla naik dua strip untuk menghuni posisi keempat dengan 26 poin sedangkan Villarreal turun satu strip ke posisi kelima dengan 26 poin.

Liga Spanyol

(Live Bein Sport 1)

Selasa, 29 Desember 2020

Sevilla vs Villarreal 2-0.

Rabu, 30 Desember 2020

Barcelona vs Eibar 1-1

Cadiz vs Valladolid 0-0

Levante vs Betis 4-3.

23:00 Granada CF vs Valencia.

Kamis, 31 Desember 2020

01:15 Atletico Madrid vs Getafe

01:15 Celta Vigo vs Huesca

03:30 Elche vs Real Madrid

20:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

22:15 Osasuna vs Alaves.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 13 21 32 2 Real Madrid 15 13 32 3 Real Sociedad 16 13 26 4 Sevilla 14 7 26 5 Villarreal 16 4 26 6 Barcelona 15 14 25 7 Granada 14 -5 21 8 Celta Vigo 15 -1 20 9 Cadiz 16 -9 19 10 Real Betis 16 -12 19 11 Levante 15 0 18 12 Athletic Bilbao 15 0 18 13 Getafe 14 -3 17 14 Alaves 15 -4 17 15 Eibar 16 -4 16 16 Valencia 15 -1 15 17 Elche 13 -4 15 18 Real Valladolid 16 -9 15 19 Osasuna 14 -10 12 20 SD Huesca 15 -10 12