Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-16 Kamis Dinihari: Ada Aksi Liverpool dan Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Kamis dinihari WIB, 31 Desember 2020, akan menampilkan dua pertandingan terakhir pekan ke-16: Tottenham Hotspur vs Fulham dan Newcastle United vs Liverpool.

Bagi Liverpool laga nanti akan menjadi peluang untuk meraih hasil lebih baik dan menjauhkan diri dari pesaing. The Reds ditahan West Brom 1-1 pada laga pekan sebelumnya. Kini posisinya di puncak klasemen dipepet Manchester United yang baru menang 1-0 atas Wolves.

Liverpool kini mengemas nilai 32, hanya unggul dua poin dari MU. Kedua tim sama-sama sudah bermain 15 kali.

Pasukan Jurgen Klopp ini diunggulkan untuk meraih kemenangan di kandang Newcastle. Kubu lawan gagal menang dalam tiga laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-15 klasemen.

Dalam laga lain, Tottenham akan berusaha meraih kemenangan pertamanya dalam lima laga terakhir. Pasukan Jose Mourinho itu kini berada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 25, unggul 14 poin dari Fulham yang ada di urutan ke-18.

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

Senin, 28 Desember 2020

Crystal Palace vs Leicester City 1-1.

Selasa dinihari, 29 Desember 2020

Chelsea vs Aston Villa 1-1

Everton vs Manchester City (ditunda).

Rabu dinihari, 30 Desember 2020

Brighton vs Arsenal 0-1

Burnley vs Sheffield Utd 1-0

Southampton vs West Ham 0-0

West Brom vs Leeds United 0-5

Manchester United vs Wolves 1-0.

Kamis, 31 Desember 2020

01:00 Tottenham vs Fulham

03:00 Newcastle vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris