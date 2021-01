Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-16 Rabu Malam: Ada Real Madrid dan Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-16 pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 30 Desember 2020, antara lain menampilkan laga Atletico Madrid vs Getafe dan Elche vs Real Madrid.

Atletico dan Real Madrid saat ini sedang bersaing ketat di dua besar klasemen. Kedua tim sama-sama mengemas 32 poin. Atletico berhak atas posisi puncak karena selisih gol yang lebih baik.

Atletico akan menjamu Getafe, tim urutan ke-13 klasemen. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Atletico terus menang. Karena itu mereka sangat diunggulkan dalam laga nanti.

Sementara itu, Real Madrid akan menghadapi tim yang posisinya lebih bawah dari lawan Atletico. Elche saat ini menempati urutan ke-17 klasemen. Dalam empat pertemuan terakhir, Madrid selalu berhasil mengalahkan lawannya itu.

Malam ini juga akan hadir laga Granada CF vs Valencia dan Celta Vigo vs Huesca.

Liga Spanyol

(Live Bein Sport 1)

Selasa, 29 Desember 2020

Sevilla vs Villarreal 2-0.

Rabu, 30 Desember 2020

Barcelona vs Eibar 1-1

Cadiz vs Valladolid 0-0

Levante vs Betis 4-3.

23:00 Granada CF vs Valencia.

Kamis, 31 Desember 2020

01:15 Atletico Madrid vs Getafe

01:15 Celta Vigo vs Huesca

03:30 Elche vs Real Madrid

20:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

22:15 Osasuna vs Alaves.

Klasemen Liga Spanyol