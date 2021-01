Prediksi Elche Vs Real Madrid di Liga Spanyol Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Spanyol antara Elche vs Real Madrid akan berlangsung pada Kamis dinihari nanti. Real Madrid mengincar enam kemenangan secara beruntun demi terus menekan Atletico Madrid di puncak klasemen.

Real Madrid saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 32 angka dari 15 laga. Mereka memiliki perolehan angka yang sama dengan Atletico Madrid namun Atletico baru memainkan 13 laga dan unggul dalam hal kumulasi gol.

Real Madrid juga memiliki modal cukup kuat dengan meraih kemenangan pada lima laga sebelumnya, termasuk mengalahkan Atletico Madrid 2-0 pada pertengahan bulan lalu. Pekan lalu skuad asuhan Zinedine Zidane menumbangkan Granada 2-0.

Sementara Elche akan menyambut Real Madrid dengan rekor kurang memuaskan. Skuad asuhan Jorge Almiron tak pernah meraih kemenangan dalam delapan laga terakhir dengan rekor lima kali imbang dan tiga kali kalah.

Selasa pekan lalu, Elche juga hanya bermain imbang 2-2 dengan Osasuna di kandang sendiri. Hasil buruk itu menempatkan mereka kini di bibir zona degradasi. Elche menduduki posisi ke-17 dengan perolehan 15 angka dari 13 laga.

Menilik rekor pertemuan kedua tim, Real Madrid jelas jauh lebih unggul. Dari 42 kali bertemu di Liga Spanyol, Real Madrid meraih 27 kemenangan berbanding enam kemenangan milik Elche, sembilan laga lainnya berakhir imbang.

Kedua tim terakhir kali bertemu pada musim 2014-2015. Saat itu Real Madrid meraih dua kemenangan 2-0 dan 5-1 sebelum akhirnya Elche terdegradasi ke divisi kedua dan baru kembali ke divisi utama musim ini.

Berikut hasil 4pertemuan terakhir Elche vs real Madrid :

2014-2015 - Elche vs Real Madrid - 0-2

2014-2015 - Real Madrid vs Elche - 5-0

2013-2014 - Real Madrid vs Elche - 3-0

2013-2014 - Elche vs Real Madrid - 1-2