Jadwal Bola Kamis Malam Ini: Ada 2 Laga Liga Spanyol Pekan Ke-16

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat dinihari, 1 Januari 2020, akan menyajikan dua pertandingan pekan ke-16 Liga Spanyol: Athletic Bilbao vs Real Sociedad, Osasuna vs Alaves.

Di antara keempat tim yang akan berlaga, Real Sociedad menempati posisi tertinggi dalam klasemen. Mereka menghuni urutan ketiga dengan nilai 26, di bawah Atletico Madrid (35) dan Real Madrid (33). Lawannya, Bilbao, ada di posisi ke-11 dengan nilai 18.

Laga ini berpeluang berlangsung ketat. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Bilbao mampu menang dua kali dan Sociedad menang tiga kali.

Sementara itu, Osasuna vs Alaves akan menjadi duel tim papan bawah. Osasuna masih terpuruk di zonda degradasi, yakni posisi ke-19 dengan nilai 12. Alaves di urutan ke-13 dengan nilai 17.

Sebelumnya, pada pekan ini, Real Madrid dan Barcelona sama-sama ditahan lawannya. Sedangkan Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan.

Liga Spanyol

(Live Bein Sport 1)

Jadwal Kamis, 31 Desember 2020

20:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

22:15 Osasuna vs Alaves.

Hasil pekan ke-16

Sevilla vs Villarreal 2-0

Barcelona vs Eibar 1-1

Cadiz vs Valladolid 0-0

Levante vs Betis 4-3

Granada CF vs Valencia 2-1

Atletico Madrid vs Getafe 1-0

Celta Vigo vs Huesca 2-1

Elche vs Real Madrid 1-1.

Klasemen Liga Spanyol