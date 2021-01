Jadwal Liga Inggris Jumat Malam Ini: MU vs Aston Villa, Everton vs West Ham

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-17 akan dimulai Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dinihari WIB, 2 Januari 2021. Malam nanti ada dua laga yang akan terrsaji, yakni Everton vs West Ham United dan Manchester united vs Aston Villa.

Everton akan menjamu West Ham di Goodison Park. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Everton menang dua kali dan satu pertandingan lain berakhir seri.

Saat ini Everton, yang laga sebelumnya melawan Manchester City ditunda karena Covid-19, menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 29, unggul enam poin dair lawannya yang ada di urutan ke-10.

Dalam laga lain, MU akan berusaha menjaga peluang menjadi juara saat menjamu Aston Villa. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 30, hanya terpaut satu poin dengan Liverpool yang ada di puncak dan sudah memainkan satu laga lebih banyak.

Aston Villa akan jadi lawan berat bagi Setan Merah. Tim itu tampil apik muism ini dan kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 26.

Pada pekan ini juga akan berlangsung laga besar Chelsea vs Manchester City, yang berlangsung Ahad malam. Chelsea dan Manchester City sama-sama sedang tampil kurang maksimal. Keduanya tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara.

Chelsea ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 26, tertinggal 7 poin dari Liverpool yang ada di puncak klasemen. Man City ada di urutan kedelapan dengan nilai sama. Dalam lima pertemuan terakhir antara mereka, kedua tim sama-sama menang dua kali.

Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Sabtu, 02 Januari 2021

00:30 Everton vs West Ham

03:00 Manchester united vs Aston Villa

19:30 Tottenham vs Leeds United

22:00 Crystal Palace vs Sheffield United (live NET TV).

Ahad, 03 Januari 2021

00:30 Brighton vs Wolves

03:00 West Brom vs Arsenal

19:00 Burnley vs Fulham

21:15 Newcastle vs Leicester City

23:30 Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris