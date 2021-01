Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Man united vs Aston Villa 2-1, Everton Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-17 pada Sabtu dinihari WIB, 2 Januari 2021, menampilkan: Manchester united vs Aston Villa 2-1 dan Everton vs West Ham 0-1.

Manchester United mampu menjaga trend positifnya dan menang 2-1 saat menjamu Aston Villa di Old Trafford. Si Setan Merah unggul berkat gol Anthony Martial, memanfaatkan umpan Aaron Wan-Bissaka, pada menit ke-40. Namun, keunggulan itu sirna pada menit ke-58 oleh gol Bertrand Traore.

Bruno Fernandes kemudian memastikan kemenangan MU lewat eksekusi penalti pada menit ke-61. Penalti itu, diberikan wasit dengan bantuan VAR, karena Douglas Luiz melanggar Paul Pogba.



Hasil ini tak mengubah posisi Man United, yang tetap di urutan kedua klasemen. Namun nilai mereka (33) kini sama dengan Liverpool yang ada di puncak klasemen dan baru akan bermain melawan Southampton pada Senin malam. Astoon Villa tetap di posisi kelima dengan nilai 26.

Dalam laga lain, West Ham United mampu menang 1-0 di kandang Everton. Gol tunggal dalam pertandingan itu diceploskan Tomas Soucek hanya empat menit sebelum bubaran waktu normal.

Walau menang, West Ham tak beranjak dari posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 26 poin, sedangkan Everton (29 poin) terancam terlempar dari empat besar tergantung hasil laga-laga lain.

Jadwal pekan ke-17 malam ini antara lain akan menghadirkan laga Tottenham vs Leeds United, West Brom vs Arsenal, dan Crystal Palace vs Sheffield United.

Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Jadwak berikutnya

Sabtu, 02 Januari 2021

19:30 Tottenham vs Leeds United

22:00 Crystal Palace vs Sheffield United (live NET TV).

Ahad, 03 Januari 2021

00:30 Brighton vs Wolves

03:00 West Brom vs Arsenal

19:00 Burnley vs Fulham

21:15 Newcastle vs Leicester City

23:30 Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris