Jadwal Liga Inggris Pekan ke-17 Sabtu Malam: Ada Aksi Tottenham dan Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-17 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 3 Desember 2020, antara lain akan menyajikan dua laga menarik: Tottenham Hotspur vs Leeds United dan West Brom vs Arsenal.

Tottenham akan berusaha tampil lebih baik setelah ditahan Wolves 1-1 pada laga pekan ke-15. Sedangkan jadwal mereka melawan melawan Fulham, pada pekan sebelumnya, ditunda karena Covid-19.

Spurs kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 26. Leeds United ada di urutan ke-11. Dalam enam pertemuan terakhir antara kedua tim, Spurs mampu menang empat kali, sedangkan Leeds menang sekali.

Sementara itu, Arsenal akan berusaha menjaga tren positi saat berlaga di kandang West Brom. Tim asuhan Mikel Arteta itu mampu bangkit dari keterpurukan dan memenangi dua laga terakhirnya. Namun, mereka masih terpuruk di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 20, unggul 12 poin dari lawannya yang ada di zona degradasi.

Pada malam ini, juga ada lagaCrystal Palace vs Sheffield United (live NET TV) dan Brighton vs Wolves. Sedangkan laga besar Chelsea vs Manchester City akan berlangsung Ahad malam.

Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Hasil

Everton vs West Ham 0-1

Manchester united vs Aston Villa 2-1.

Jadwak berikutnya

Sabtu, 02 Januari 2021

19:30 Tottenham vs Leeds United

22:00 Crystal Palace vs Sheffield United (live NET TV).

Ahad, 03 Januari 2021

00:30 Brighton vs Wolves

03:00 West Brom vs Arsenal

19:00 Burnley vs Fulham

21:15 Newcastle vs Leicester City

23:30 Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris