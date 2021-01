Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17: Tottenham vs Leeds United 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Son Heung-min menorehkan catatan bersejarah dalam laga Tottenham Hotspur vs Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu malam, 2 Desember 2021. Pemain Korea Selatan itu menorehkan gol gol ke-100 di semua kompetisi untuk membantu timnya menang 3-0.

Son mencetak gol kedua Spurs dalam laga di Tottenham Hotspur Stadium itu. Ia menjebol gawang lawan pada menit ke-43, memanfaatkan umpan Harry Kane, yang juga mencetak gol pertama Spurs dari titik penalti pada menit ke-29.

Son juga menyempurnakan performa apiknya dalam laga itu dengan memberi umpan buat Toby Alderweireld pada menit ke-50.

Secara total Son sudah menyumbang 12 gol dan 9 assist di Liga Inggris musim ini.

Bagi Tottenham, yang sempat kehilangan Matt Doherty karena kartu merah pada menit ke-90, kemenangan di laga ini menjadi kebangkitan setelah gagal menang dalam empat laga sebelumnya, termasuk dua kali kalah.

Kini, tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 29. Leeds tetap di urutan ke-11 dengan nilai 23.

Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Hasil

Everton vs West Ham 0-1

Manchester united vs Aston Villa 2-1

Tottenham vs Leeds United 3-0

Crystal Palace vs Sheffield United 2-0

Brighton vs Wolves 3-3

West Brom vs Arsenal 0-4.

Jadwak berikutnya

Ahad, 03 Januari 2021

19:00 Burnley vs Fulham (ditunda)

21:15 Newcastle vs Leicester City

23:30 Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

