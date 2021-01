Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17: West Brom vs Arsenal 0-4, Tottenham Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-17 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 3 Desember 2020, menampilkan: West Brom vs Arsenal 0-4, Tottenham vs Leeds United 3-0, Crystal Palace vs Sheffield United 2-0, dan Brighton vs Wolves 3-3.

Arsenal berhasil menang telak dengan skor 4-0 saat berlaga di kandang West Browich Albion. Dua gol The Gunners diborong Alexandre Lacazette, menit 60 dan 64. Sedagkan gol lain diceploskan Kieran Tierney (23) dan Bukayo Saka (28).

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Arsenal secara beruntun setelah dalam lima laga sebelumnya gagal menang. Kini tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi ke-11 dengan nilai 23. West Brom masih terpuruk di zona degradasi, urutan ke-19, dengan nilai 8.

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur berhasik mengalahkan tamunya, Leeds United, dengan skor 3-0. Dalam pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium ini, Spurs meraih gol lewat Harry Kane (penalti), Son Heung-min, dan Toby Alderweireld. Kane menyumbang assist buat Son, sedangkan Son memberi assist buat Alderweireld.

Bagi Tottenham kemenangan di laga ini menjadi kebangkitan setelah gagal menang dalam empat laga sebelumnya, termasuk dua kali kalah. Kini, tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 29. Leeds tetap di urutan ke-11 dengan nilai 23.

Sementara itu, pekan ini juga menyajikan laga Crystal Palace vs Sheffield United yang berakhir 2-0 dan Brighton vs Wolves yang berujung 3-3.

Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Hasil

Everton vs West Ham 0-1

Manchester united vs Aston Villa 2-1

Tottenham vs Leeds United 3-0

Crystal Palace vs Sheffield United 2-0

Brighton vs Wolves 3-3

West Brom vs Arsenal 0-4.

Jadwak berikutnya

Ahad, 03 Januari 2021

19:00 Burnley vs Fulham (ditunda)

21:15 Newcastle vs Leicester City

23:30 Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris