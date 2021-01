Jadwal Liga Italia Pekan Ke-15 Ahad Malam: Juve, Inter, AC Milan Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-15. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung secara maraton pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 4 Januari 2020, dengan tiga laga di antaranya disiarkan live oleh RCTI.

Laga Inter Milan vs Crotone akan menjadi pembuka rangkaian jadwal pekan ini. Pertandingan yang berlangsung mulai 18.30 WIB ini akan disiarkan RCTI.

Bila memenangi laga ini, Inter berpeluang naik ke puncak klasemen, meski hanya untuk beberapa jam. Saat ini mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 33, hanya terpaut satu angka dari AC Milan yang ada di puncak.

AC Milan sendiri baru akan bermain pada Senin dinihari, melawan Benevento, yang ada di urutan ke-10. Laga Milan juga akan disiarkan oleh RCTI.

Laga lain yang juga akan tayang live adalah Juventus vs Udinese, pada Senin dinihari. Juve, yang merupakan juara bertahan, masih terpuruk di posisi keenam klasemen dengan nilai 24. Udinese menempati posisi ke-12.

Pertandingan lain yang juga akan berlangsung pekan ini antara lain AS Roma vs Sampdoria, Genoa vs Lazio, Cagliari vs Napoli.

Liga Italia

(Pekan 15, Live Bein Sport 2)

Ahad, 03 Januari 2021

18:30 Inter Milan vs Crotone (Live RCTI)

21:00 Fiorentina vs Bologna

21:00 Parma vs Torino

21:00 AS Roma vs Sampdoria

21:00 Atalanta vs Sassuolo

21:00 Genoa vs Lazio

21:00 Cagliari vs Napoli

21:00 Spezia vs Verona

Senin, 01 Januari 2021

00:00 Benevento vs AC Milan (Live RCTI)

02:45 Juventus vs Udinese (Live RCTI).

Klasemen Liga Italia