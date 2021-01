Prediksi Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester City akan berlangsung pada Ahad malam 3 Januari 2020. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi membuka peluang meraih gelar juara musim ini.

Tuan rumah Chelsea saat ini menduduki posisi keenam klasemen Liga Inggris dengan perolehan 26 angka dari 16 laga. Skuad asuhan Frank Lampard saat ini tengah dalam performa buruk.

Dalam lima laga terakhir, Chelsea praktis hanya berhasil meraih empat angka hasil menang kontra West Ham dan imbang saat menjamu Aston Villa pekan lalu. Mereka sempat dibungkam Everton, Wolverhampton Wanderers serta Arsenal.

Tim tamu Manchester City justru memiliki performa lebih baik. Skuad asuhan Pep Guardiola tak terkalahkan dalam lima laga terakhir. Mereka bahkan hanya gagal meraih kemenangan saat ditahan imbang West Brom dan Manchester United pada pertengahan Desember lalu.

Selebihnya, mereka berhasil meraih kemenangan atas Southampton, Newcastle United dan Fulham.

Menilik rekor pertemuan kedua tim, Chelsea jelas lebih unggul dari Manchester City. Dari 46 kali pertemuan di Liga Inggris, The Blues berhasil mengantongi 26 kemenangan berbanding 13 kemenangan milik Manchester City, tujuh laga lainnya berakhir imbang.

Meskipun demikian, kedigdayaan Chelsea tampak mulai terusik dalam tiga musim terakhir. Manchester City justru berhasil mengantongi empat kemenangan sementara Chelsea hanya memiliki dua kemenangan.

Berikut hasil pertemuan Chelsea vs Manchester City dalam tiga musim terakhir:

2019-2020 - Chelsea vs Manchester City - 2-1

2019-2020 - Manchester City vs Chelsea - 2-1

2018-2019 - Manchester City vs Chelsea - 6-0

2018-2019 - Chelsea vs Manchester City - 2-0

2017-2018 - Manchester City vs Chelsea - 1-0

2017-2018 - Chelsea vs Manchester City - 0-1