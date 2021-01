Jadwal Liga Inggris Ahad Malam Ini: Chelsea vs Man City, Newcastle vs Leicester

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-17 pada Ahad malam, 3 Desember 2021, akan menampilkan laga: Chelsea vs Manchester City dan Newcastle vs Leicester City.

Chelsea dan Manchester City sama-sama masih tercecer dari persaingan berebut posisi empat besar. Chelsea menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 26, unggul selisih gol dari lawannya yang ada di posisi kedelapan.

Pada dua laga pekan sebelumnya, Chelsea gagal menang. Pekan lalu mereka ditahan Aston Villa 1-1. Sedangkan Man City terus menang dalam dua laga terakhirnya.

Dalam enam pertemuan terakhir antara kedua tim, Man City menang empat kali dan Chelsea menang dua kali. Duel terakhir kedua tim, pada 25 Juni 2020, berakhir dengan kemenangan Chelsea 2-1.

Pada laga lain, Leicester City dan Newcatle akan sama-sama berusaha meraih hasil lebih baik. Leicester, yang akan tampil sebagai tamu, gagal menang dalam dua laga terakhirnya dan posisinya di empat besar mulai terancam. Newcastle gagal menang dalam tampilan terakhir dan kini hanya menempati posisi ke-15.

Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Jadwal

Ahad, 03 Januari 2021

19:00 Burnley vs Fulham (ditunda)

21:15 Newcastle vs Leicester City

23:30 Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

Hasil

Everton vs West Ham 0-1

Manchester united vs Aston Villa 2-1

Tottenham vs Leeds United 3-0

Crystal Palace vs Sheffield United 2-0

Brighton vs Wolves 3-3

West Brom vs Arsenal 0-4.

Klasemen Liga Inggris