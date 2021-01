Hasil dan Klasemen Liga Itala Pekan Ke-15: Inter Milan vs Crotone 6-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Inter Milan vs Crotone menjadi pembuka pekan ke-15 Liga Italia, Ahad, 3 Desember 2020. Pertandingan ini berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Nerazzurri.

Inter tampil meyakinkan dalam laga kandangnya itu. Lautaro Martinez memborong tiga gol, pada menit ke-20, 57, dan 78. Gol Inter lain diceploskan Romelu Lukaku (64) dan Achraf Hakimi (87), serta dari gol bunuh diri

Luca Marrone (41).

Adapun gol Crotone diceploskan Niccolo Zanellato (12) dan Vladimir Golemic (36).

Kemenangan ini, untuk sementara mengantar Inter ke puncak klasemen. Mereka mengemas dengan nilai 36, unggul dua poin dari AC Milan yang baru akan melawan Benevento pada Senin dinihari nanti. Crotone masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 9.

Liga Italia

(Pekan 15, Live Bein Sport 2)

Ahad, 03 Januari 2021

Inter Milan vs Crotone 6-2

21:00 Fiorentina vs Bologna

21:00 Parma vs Torino

21:00 AS Roma vs Sampdoria

21:00 Atalanta vs Sassuolo

21:00 Genoa vs Lazio

21:00 Cagliari vs Napoli

21:00 Spezia vs Verona

Senin, 01 Januari 2021

00:00 Benevento vs AC Milan (Live RCTI)

02:45 Juventus vs Udinese (Live RCTI).

Klasemen Liga Italia