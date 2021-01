Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17: Chelsea vs Man City 1-3, Leicester Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-17 pada Ahad malam, 3 Desember 2021: Chelsea vs Manchester City 1-3 dan Newcastle vs Leicester City 1-2.

Manchester City yang mengawali musim 2020/21 dengan terseok-seok kini menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris, yang merupakan capaian posisi tertinggi mereka musim ini.

Hal itu dicapai City setelah mereka berhasil mempecundangi Chelsea 3-1 pada Ahad malam. The Citizenn unggul berkat gol-gol Ilkay Gundogan, Phil Foden, dan Kevin de Bruyne.

Kemenangan itu diraih City kendati skuadnya saat ini kehilangan lima pemain karena terpapar COVID-19 dan kini tim besutan Pep Guardiola tersebut mengoleksi 29 poin untuk duduk di posisi kelima.

Sedangkan Chelsea (26) yang menelan kekalahan keempat dalam enam pertandingan terakhirnya kini tersisih ke urutan kedelapan klasemen.

Dalam pertandingan lain yang berlangsung lebih awal, Leicester City mampu memetik kemenangan penting 2-1 dalam lawatan ke markas Newcastle United. Mereka unggul berkat gol James Maddison dan Youri Tielemans. Sedangkan Newcastle meraih gol lewat Andy Carroll.



Leicester kembali mengamankan posisi ketiga klasemen dengan raihan 32 poin, menggusur Tottenham Hotspur (29) yang sempat mendudukinya selama lebih kurang 24 jam. Sedangkan Newcastle (19) tertahan di urutan ke-15 setelah disalip Crystal Palace (22) kemarin.

Rangkaian laga pekan ke-17 masih menyisakan satu pertandingan lain yang akan dimainkan Senin malam waktu setempat (Selasa dinihri WIB) saat Southampton menjamu Liverpool di St. Mary's.



Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Mola TV)

Hasil Ahad, 03 Januari 2021

Burnley vs Fulham (ditunda)

Newcastle vs Leicester City 1-2

Chelsea vs Manchester City 1-3.

Hasil sebelumnya

Everton vs West Ham 0-1

Manchester united vs Aston Villa 2-1

Tottenham vs Leeds United 3-0

Crystal Palace vs Sheffield United 2-0

Brighton vs Wolves 3-3

West Brom vs Arsenal 0-4.

Jadwal berikutnya

Selasa, 05 Januari 2020

03:00 Southampton vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris