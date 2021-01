Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-17: Huesca vs Barcelona 0-1, Atletico ke Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-17 pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 4 Desember 2020: Huesca vs Barcelona 0-1, Alaves vs Atletico Madrid 1-2, dan Real Sociedad vs Osasuna 1-1.

Barcelona meraih kemenangan 1-0 saat berlaga di kandang Huesca. Gol tunggul dalam laga ini dicetak Frenkie de Jong pada menit ke-27, memanfaatkan umpan Lionel Messi.

Hasil ini menjadi peningkatan bagi Barcelona, yang pekan sebelumnya ditahan Eibar 1-1. Kini, tim asuhan Ronald Koeman itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 28. Huesca di dasar klasemen dengan nilai 12.

Pada laga lain, Atletico Madrid menang 1-2 di kandang Alaves.

Alaves harus bermain dengan 10 orang sejak menit 63 setelah Victor Laguardia mendapat kartu merah. Saat itu, mereka sudah tertinggal 1-0 oleh gol Marcos Llorente.

Mereka sempat menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Felipe, tapi kemudian kalah setelah Luis Suarez menjebol gawang mereka.

Atletico merebut kembali puncak klasemen yang sehari sebelumnya sempat ditempati Real Madrid, yang mengalahkan Celta Vigo 2-0. Mereka mengemas nilai 38, unggul dua poin dari Madrid. Alaves ada di posisi ke-14.

Sementara itu dalam laga lain, Real Sociedad ditahan Osasuna 1-1, Athletic Bilbao mengalahkan Elche 1-0, dan Eibar menekuk Granada 2-0.

Liga Spanyol

Hasil Ahad, 3 Desember 2021

Ath Bilbao vs Elche 1-0

Alaves vs Atletico Madrid 1-2

Eibar vs Granada 2-0

Real Sociedad vs Osasuna 1-1

Huesca vs Barcelona 0-1.

Hasil Sebelumnya

Villarreal vs Levante 2-1

Real Betis vs Sevilla 1-1

Getafe vs Valladolid 0-1

Real Madrid vs Celta Vigo 2-0.

Jadwal berikutnya

Selasa, 05 Januari 2021

03:00 Valencia vs Cadiz.

