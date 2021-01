Klasemen Liga Italia Pekan Ke-15: AC Milan, Juve, dan Inter Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-15 pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 4 Desember 2021, antara lain menampilkan: Inter Milan vs Crotone 6-2, Benevento vs AC Milan 0-2, Juventus vs Udinese 4-1, AS Roma vs Sampdoria 1-0, dan Cagliari vs Napoli 1-4.

Inter Milan mengawali rangkaian jadwal pekan ini dengan kemenengan meyakinkan, 6-2, atas Crotone. Lautaro Martinez memborong tiga gol dalam laga ini, yang dilengkapi gol Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, dan bunuh diri Luca Marrone. Crotone meraih gol lewat Niccolo Zanellato dan Vladimir Golemic (penalti).

Hasil itu sempat mengantar Inter ke puncak klasemen, tapi mereka kembali tergeser setelah AC Milan bermain dan menang 2-0 di kandang Benevento. Kini Inter kembali ke posisi kedua dengan nilai 36, tertinggal satu poin dari Milan.

Milan mampu mengalahkan Benevento berkat gol Franck Kessie (penalti) dan Rafael Leao. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Sandro Tonali mendapat kartu merah pada menit ke-33, saat kedudukan 1-0. Dalam laga itu, Benevento gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-61.

Federico Chiesa dan Paulo Dybala. Udinese mendapat gol dari Marvin Zeegelaar. Juve kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 27. Sedangkan Udinese ada di posisi ke-13. Dalam laga lain, Napoli menang 4-1 di kandang Cagliari, sedangkan AS Roma mengalahkan Sampdoria 1-0.



