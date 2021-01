Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-17: Valencia vs Cadiz 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Valencia vs Cadiz menutup rangkaian laga pekan ke-17 Liga Spanyol, Selasa dinihari WIB, 5 Januari 2021. Laga ini berkesudahan dengan skor 1-1.

Valencia gagal memanfaatkan keuntungan kandangnya untuk memperbaiki performa yang sedang terpuruk. El Che kebobolan lebih dahulu oleh gol Anthony Lorenzo pada menit ke-79 dan baru bisa menyamakan kedudukan lewat Maximillioao Gomez pada menit ke-79.

Valencia kini gagal menang untuk kedelapan kali, termasuk kalah beruntun dalam tiga laga terakhirnya. Kini tim asuhan Javi Garcia itu menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 16, hanya unggul selisih gol dari Elche di zona degradasi.

Cadiz juga gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-10 dengan nilai 20.

Pada pekan ke-17 ini, sebelumnya, Real Madrid menang 2-0 atas Celta Vigo, Barcelona menekuk Huesca 1-0, sedangkan Atletico Madrid mengalahkan Alaves 2-1. Kini, Atletico memuncaki klasemen dengan keunggulan dua pon dari Real Madrid. Barcelona di posisi kelima.

Liga Spanyol

Hasil Pekan ke-17

Valencia vs Cadiz 1-1

Ath Bilbao vs Elche 1-0

Alaves vs Atletico Madrid 1-2

Eibar vs Granada 2-0

Real Sociedad vs Osasuna 1-1

Huesca vs Barcelona 0-1

Villarreal vs Levante 2-1

Real Betis vs Sevilla 1-1

Getafe vs Valladolid 0-1

Real Madrid vs Celta Vigo 2-0.

Klasemen Liga Spanyol