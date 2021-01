Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17: Southampton vs Liverpool 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Southampton vs Liverpool, yang berlangsung Selasa dinihari WIB, 5 Desember 2021, menjadi penutup jadwal pekan ke-17. Southampton secara mengejutkan mampu meraih kemenangan 1-0 dalam laga di St. Mary's Stadium itu.

Southampton langsung menggebrak dalam laga kandangnya itu. Mereka mampu unggul pada menit kedua, lewat gol Danny Ings yang memanfaatkan umpan James Ward-Prowse.

Liverpool, yang mengandalkan trio Mohamed Salah, Sadio Mane dan Roberti Firmino di lini serangnya tampil mandul. Mereka tercatat hanya memiliki satu tendangan terarah dari 12 usaha yang dilakukan. Padahal mereka juga unggul jauh dalam penguasaan bila, mencapai 67 persen.

Hasil ini memastikan tim juara bertahan itu gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Sebelumnya mereka ditahan Newcastle (0-0) dan West Brom (1-1).

Kini, Liverpool masih memuncaki klasemen. Namun, posisinya bisa tergeser Manchester United yang ada di posisi kedua dengan nilai sama dan masih memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan.

Bagi Southampton, kemenangan ini mengantar mereka ke posisi keenam dengan nilai 29.

Liga Inggris

Hasil Pekan ke-17

Southampton vs Liverpool

Newcastle vs Leicester City 1-2

Chelsea vs Manchester City 1-3

Everton vs West Ham 0-1

Manchester united vs Aston Villa 2-1

Tottenham vs Leeds United 3-0

Crystal Palace vs Sheffield United 2-0

Brighton vs Wolves 3-3

West Brom vs Arsenal 0-4.

Burnley vs Fulham (ditunda)

Klasemen Liga Inggris