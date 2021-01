Jadwal Bola Selasa Malam Ini: Tottenham vs Brenford, Juga Ada Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 6 Januari 2021, akan menyajikan ndari Piala Liga Inggris atau Carabao Cup serta Piala Raja Spanyol atau Copa del Rey.

Carabao Cup sudah memasuki babak semifinal. Malam ini, klub Premier League, Tottenham Hotspur, akan menghadapi klub Championship, Brentford. Semifinal akan digelar sekali dan berdasarkan undian, Tottenham akan menjadi tuan rumah.

Tottenham pernah empat kali juara dan empat kali jadi runner-up di ajang ini. Sedangkan Brentford akan menjalani semifinal pertamanya.

Dalam empat pertemuan sebelumnya, Tottenham menang tiga kali dan satu laga lain berakahir seri. Duel terakhir kedua tim terjadi pada 2 September 2000 saat Spurs mengalahkan Brentford 2-0.

Partai semifinal lain, Kamis dinihari, akan menyajikan laga besar antara sesama tim Premier League, Manchester United vs Manchester City.

Sementara itu dari Spanyol, kompetisi Copa del Rey memasuki babak kedua. Malam ini, sejumlah klub La Liga akan berlaga, termasuk Sevilla, Villarreal, dan Real Valladolid. Barcelona dan Real Madrid baru akan bergabung pada babak selanjutnya.

Jadwal bola selengkapnya:

Semifinal Carabao Cup (EFL Cup)

Rabu, 6 Januari 2021

02:45 Tottenham Hotspur vs Brentford (live Mola TV)

Copa del Rey

(babak kedua)

Selasa, 5 Januari 2021

23:00 Cordoba vs Getafe

23:00 UD Ibiza vs Celta Vigo.

Rabu, 6 Januari 2021

01:00 Linares Deportivo vs Sevilla

01:00 Zamora vs Villarreal

03:00 Alcorcon vs Real Zaragoza

03:00 Marbella FC vs Real Valladolid.