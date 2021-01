Hasil Copa del Rey: Getafe dan Cela Vigo Kandas, Sevilla dan Villarreal Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil babak kedua Copa del Rey (Piala Raja Spanyol) pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 6 Januari 2021, menampilkan sejumlah kejutan. Dua klub La Liga, Getafe dan Cela Vigo, sama-sama kandas. Sedangkan dua tim unggulan lain, Sevilla dan Villarreal, berhasil melaju.

Getafe kandas setelah takluk 0-1 di kandang Cordoba, tim divisi tiga. Gol dalam pertandingan itu dicetak Luis Ledesma pada menit keenam.

Celta Vigo kemudian juga tersingkir. Klub La Liga itu keok 2-5 saat bermain di markas UD Ibiza, klub divisi tiga. Mereka kebobolan oleh gol Sergio Castel (2 gol), Javi Perez, Manu Molina (penalti), dan Angel Rodado. Klub La Liga itu hanya bisa menjebol lawan lewat gol Santi Mina dan Jordan Holsgrove.

Dalam laga lain, Sevilla mampu melaju setelah menang 2-0 di kandang Linares Deportivo, klub divisi tiga. Sevilla unggul berkat gol yang tercipta dari Oscar Rodriguez dan bunuh diri Fran Lara.

Tim La Liga lain, Villarreal lolos setelah menang 4-1 di markas klub divisi tiga Zamora. Gol-gol Villarreal diceploskan oleh Carlos Bacca, Yeremi Pino, Fer Nino, dan Daniel Raba. Zamora meraih gol lewat Carlos Ramos.

Pertandingan babak kedua lain akan berlangsung Rabu malam hingga Kamis dinihari nanti, termasuk Yeciano vs Valencia, Cornella vs Atletico Madrid, Multivera vs Real Betis.

Hasil Copa del Rey

(babak kedua)

Cordoba vs Getafe 1-0

UD Ibiza vs Celta Vigo 5-2

Linares Deportivo vs Sevilla 0-2

Zamora vs Villarreal 1-4

Alcorcon vs Real Zaragoza 2-1