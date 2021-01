Jadwal Bola Rabu Malam Ini: Milan vs Juve, MU vs Man City, Bilbao vs Barcelona

Pemain Manchester United, Eric Bailly melakukan selebrasi usai bertanding dan mengalahkan Aston Villa dalam Liga Premier Inggris di Old Trafford, Manchester, Inggris, 1 Januari 2021. REUTERS/Carl Recine

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 7 Desember 2021, akan menghadirkan sejumlah laga besar. Ada AC Milan vs Juventus di Liga Italia, Manchester United vs Manchester City di semifinal Carabao Cup, juga aksi Barcelona melawan Athletic Bilbao di Liga Spanyol.

Dari rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-16 yang akan berlangsung secara maraton akan tersaji laga besar AC Milan vs Juventus, yang ditayangkan live di RCTI. Ini akan menjadi pertempuran menarik antara penguasa klasemen saat ini dan juara bertahan. Milan berada di puncak dengan nilai 37, unggul 10 poin dari Juventus di posisi kelima.

Pekan ini, tampilan pesaing terdekat AC Milan, Inter Milan, juga akan ditayangkan RCTI. Tim asuhan Antonio Conte itu akan berlaga di kandang Sampdoria. Inter kini menempati posisi kedua, tertinggal satu poin dari Milan, dan unggul 19 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-11.

Satu laga lain yang juga akan tayang live di RCTI adalah Napoli vs Spezia. Napoli kini ada di posisi keempat klasemen, sedangkan Spezia ada di urutan ke-18 alias zona degradasi.

Dari semifinal Carabao Cup atau Piala Liga Inggris akan tersaji derby Manchester, Manchester United vs Manchester City. Kedua tim akan berebut tiket ke partai puncak menyusul Tottenham Hotspur.

Dari Liga Spanyol akan hadir laga tunda pekan kedua antara Barcelona dan Athletic Bilbao. Barca kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 28, tertinggal 10 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Sedangkan Bolbao ada di urutan kesembilan dengan nilai 21.

Malam ini juga akan hadir rangkaian jadwal pekan kedua Copa del Rey (Piala Raja Spanyol), yang antara lain akan menghadirkan laga Cornella vs Atletico Madrid, Mutilvera vs Real Betis, dan Olot vs Osasuna.

