Klasemen Liga Italia Pekan Ke-16: Milan vs Juventus 1-3, Inter dan Napoli Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-16 tersaji pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 7 Januari 2021. Juventus berhasil mengalahkan AC Milan 3-1, sedangkan Inter Milan dan Napoli sama-sama kalah.

Laga AC Milan vs Juventus, yang merupakan pertemuan tim penguasa puncak klasemen dan juara bertahan, tetap digelar meski sebelum laga dua pemain kedua klub sama-sama positif Covid-19.

Juve tampil lebih baik dalam laga di Giuseppe Meazza. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Federico Chiesa (menit 18). Milan sempat menyamakan kedudukan lewat gol Davide Calabria (41). Tapi, Si Nyonya Tua kembali unggul berkat gol kedua Chiesa (62) dan gol Weston McKennie (76).

Cristiano Ronaldo tampil penuh di laga ini, tapi gagal menambah koleksi golnya.

Meski kalah, Milan tetap memuncaki klasemen dengan nilai 37, unggul satu poin dari Inter Milan. Sedangkan Juventus naik setingkat ke posisi keempat dengan nilai 30.

AC Milan diuntungkan karena rival sekotanya, Inter Milan, juga kalah dalam laga pekan ke-16 ini. Inter takluk 1-2 di kandang Sampdoria.

Mereka gagal memanfaatkan eksekusi penalti pada menit ke-12, karena tendangan Alexis Sanchez berhasil diblok Emil Audero. Sampdoria kemudian beruntun mencetak gol lewat penalti Antonio Candreva (23) dan aksi Keita Balde (38). Inter hanya mampu meraih satu gol lewat Stefan de Vrij (65).

Bagi Inter kekalahan ini menjadi yang kedua di musim ini. Sedangkan Sampdoria bangkit dari dua kekalahan beruntun. Kini tim itu menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 20.

Dalam laga lain, Napoli juga mengalami kekalahan. Mereka takluk 1-2 saat menjamu Spezia. Unggul lebih dahulu lewat gol Andrea Petagna (59), Napoli kemudian kebobolan oleh penalti M'Bala Nzola (68) dan gol Tommaso Pobega (82). Di antara kedua golnya, Spezia kehilangan Ardian Ismajili karena mendapat kartu kuning kedua.

Napoli kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 28, sedangkan Spezia di posisi ke-16 dengan nilai 14.

Sementara itu, AS Roma berhasil meraih kemenangan 3-1 saat berlaga di markas Crotone. Borja Mayoral memborong dua gol buat Roma yang dilengkapi gol penalti Henrikh Mkhitaryan.

Roma kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 33. Sedangkan Crotone kian terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 9.

Hasil Liga Italia Pekan ke-16:

AC Milan vs Juventus 1-3

Sampdoria vs Inter 2-1

SSC Napoli vs Spezia 1-2

Crotone vs Roma 1-3

Lazio vs Fiorentina 2-1

Cagliari vs Benevento 1-2

Atalanta vs Parma 3-0

Bologna vs Udinese 2-2

Sassuolo vs Genoa 2-1

Torino vs Hellas Verona 1-1

