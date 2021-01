Jadwal Bola Live Akhir Pekan Ini: Liga Italia, Liga Spanyol, Piala FA

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini antara lain akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Piala FA.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-17, dengan tiga pertandingan akan ditayangkan live di RCTI. AC Milan vs Torino menjadi partai pertama yang disiarkan langsung, pada Ahad dinihari. Milan akan berusaha bangkit setelah sebelumnya dikalahkan Juventus 1-3. Mereka masih memuncaki klasemen dengan dengan nilai 37, unggul satu poin dari Inter Milan. Torino ada di posisi ke-17 klasemen.

Dalam laga yang live lainnya, Inter Milan juga akan berjuang bangkit saat berlaga di kandang AS Roma, Ahad malam. Tim asuhan Antonio Conte itu baru saja dikalahkan Sampdoria 2-1. AS roma baru menang 3-1 atas Crotone dan kini menempati ketiga klasemen, hanya terpaut tiga pon dari Inter.

Satu partai lain yang juga akan tayang live adalah Juventus vs Sassuolo, pada Senin dinihari. Juve saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 30. Tim juara bertahan itu hanya unggul satu poin dari lawannya yang ad di posisi kelima.

Pekan ini, laga lain yang juga akan tersaji antara lain Udinese vs Napoli dan Parma vs Lazio.

Sementara itu, dari Liga Spanyol akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-18. Persaingan Atletico Madrid dan Real Madrid berlangsung ketat, dan Barcelona membayangi mereka.

Atletico Madrid saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 15. Tim asuhan Diego Simone ini unggul 2 poin dari Real Madrid dan 7 poin dari Barcelona yang sama-sama sudah memainkan dua laga lebih banyak.

Pekan ini, Atletico akan melawan Athletic Bilbao dengan tekat untuk mengatasi kekecewaan setelah tersingkir dari babak kedua Copa del Rey, karena disingkirkan tim divisi tiga Cornella.

Bilbao baru saja dikalahkan Barcelona 2-3 dan kini menempati kesembilan klasemen, terpaut 15 poin dari Atletico. Pertandingan kedua tim akan berlangsung pada Sabtu malam.

Real Madrid akan menjaga momentum setelah sebelumnya menang 2-0 atas Celta Vigo. Mereka akan berlaga di kandang Osasuna, yang masih terpuruk di zona degradasi dan gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Ahad dinihari WIB.

Sementara itu, Barcelona akan bertandng ke markas Granada, juga pada Ahad dinihari. Tim asuhan Ronald Koeman itu hanya unggul tujuh poin dari lawannya yang ada di posisi ketujuh.

Jadwal pekan ke-18 ini juga akan menyajikan laga Celta Vigo vs Villarreal, Sevilla vs Sociedad, dan Valladolid vs Valencia.

Dari Inggris, jadwal Premier League tak akan hadir pada akhir pekan. Klub-klub harus tampil di ajang Piala FA.

Turnamen Piala FA memasuki babak ketiga atau babak 32 besar. Pada babak ini sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Aston Villa vs Liverpool, Wolves vs Crystal Palace, Stoke City vs Leicester City, Manchester United vs Watford, dan Mancheste City vs Brimingham.

Selanjutnya: Jadwal bola akhir pekan ini selengkapnya